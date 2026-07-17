4 Harga Batu Bara Acuan Juli 2026, Tertinggi USD131,85 per Ton

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menyesuaikan Harga Batubara Acuan (HBA) pada periode kedua Juli 2026. (Foto: Okezone.com/PLN Energi)

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menyesuaikan Harga Batubara Acuan (HBA) pada periode kedua Juli 2026. Penyesuaian tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 285.K/MB.01/MEM.B/2026 sebagai respons terhadap perkembangan harga batubara di pasar global.

Dalam keputusan tersebut, pemerintah menetapkan empat kategori Harga Batubara Acuan berdasarkan tingkat nilai kalor, yakni HBA 6.322 GAR, HBA I (5.300 GAR), HBA II (4.100 GAR), dan HBA III (3.400 GAR). Nilai HBA tersebut menjadi acuan dalam penetapan Harga Patokan Batubara (HPB) yang digunakan pada transaksi penjualan batubara serta perhitungan kewajiban pembayaran kepada negara.

"Menetapkan Harga Batubara Acuan yang selanjutnya disebut HBA untuk Periode Kedua Bulan Juli Tahun 2026 dengan besaran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini," tulis keputusan Kepmen tersebut dikutip Jumat (17/7/2026).

Dalam lampiran keputusan tersebut, pemerintah menetapkan HBA untuk empat kelompok batubara berdasarkan nilai kalori. Batubara dengan nilai kalor 6.322 GAR dipatok sebesar USD131,85 per ton. Selanjutnya, HBA I untuk batubara dengan nilai kalor 5.300 GAR ditetapkan sebesar USD89,90 per ton.

Sementara itu, HBA II untuk batubara dengan nilai kalor 4.100 GAR ditetapkan sebesar USD63,25 per ton, sedangkan HBA III untuk batubara dengan nilai kalor 3.400 GAR dipatok sebesar USD45,08 per ton.

Penyesuaian HBA dilakukan secara berkala untuk mencerminkan dinamika harga batubara internasional. Mekanisme ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha pertambangan dan penerimaan negara, sekaligus memberikan kepastian dalam pelaksanaan transaksi komoditas batubara.

Selain menetapkan HBA, Kementerian ESDM juga memperbarui Harga Mineral Logam Acuan (HMA) untuk sejumlah komoditas strategis. Harga acuan nikel ditetapkan sebesar USD15.347 per dry metric ton (dmt), tembaga USD10.362,32 per dmt, emas USD4.180,62 per troy ounce, dan perak USD42,01 per troy ounce. Harga tersebut menjadi referensi dalam penetapan Harga Patokan Mineral (HPM).

(Feby Novalius)

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