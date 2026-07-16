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Harga LPG 12 Kg dan 5,5 Kg Turun, Berikun Rincian Lengkapnya 

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |06:01 WIB
Harga LPG 12 Kg dan 5,5 Kg Turun, Berikun Rincian Lengkapnya 
Harga LPG (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Harga gas LPG ukuran 12 kilogram (kg) dan 5,5 kg turun mulai 14 Juli 2026 kemarin. Penurunan harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala perusahaan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan mekanisme yang berlaku.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menjelaskan penyesuaian harga Bright Gas merupakan bagian dari evaluasi berkala perusahaan untuk menghadirkan produk LPG nonsubsidi yang kompetitif bagi masyarakat.

"Penyesuaian harga Bright Gas dilakukan melalui evaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi kondisi pasar, serta tetap mengacu pada mekanisme yang berlaku," ujar Kitty.

Melalui evaluasi tersebut, harga Bright Gas mengalami penurunan sebagai berikut:

Bright Gas 12 kg: dari Rp228.000/tabung menjadi Rp220.000/tabung (turun Rp8.000/tabung).

Bright Gas 5,5 kg: dari Rp107.000/tabung menjadi Rp103.000/tabung (turun Rp4.000/tabung).

 

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