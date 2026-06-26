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Mini LNG Plant Tuban Diresmikan, Siap Produksi 55.300 Ton per Tahun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |10:41 WIB
Mini LNG Plant Tuban Diresmikan, Siap Produksi 55.300 Ton per Tahun
Pemerintah meresmikan Mini LNG Plant milik PT Sumber Aneka Gas (SAG) di Tuban, Jawa Timur. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - Pemerintah meresmikan Mini LNG Plant milik PT Sumber Aneka Gas (SAG) di Tuban, Jawa Timur, sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemanfaatan gas bumi domestik dan memperkuat ketahanan energi nasional. Fasilitas tersebut memiliki kapasitas produksi maksimal setara 55.300 ton liquefied natural gas (LNG) per tahun.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan fasilitas pengolahan gas tersebut menjadi langkah nyata untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya energi dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi, khususnya liquefied petroleum gas (LPG).

“Saya melihat ini adalah sebuah karya nyata dari sebuah perusahaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri kita. Apalagi ini menghasilkan LNG, LPG, kondensat, dan CNG. Ini merupakan bentuk bauran energi dalam mengurangi impor LPG kita,” kata Bahlil, Jumat (26/6/2026).

Mini LNG Plant PT Sumber Aneka Gas mengolah gas dari Lapangan Sumber yang dipasok PT Pertamina Hulu Energi Tuban East Java. Pasokan gas sebesar 15 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) tersebut telah dikontrak hingga 2035.

Selain mampu memproduksi LNG hingga 55.300 ton per tahun, fasilitas ini juga menghasilkan sekitar 9.800 ton LPG per tahun, 19.600 barel kondensat per tahun, serta dirancang untuk memproduksi 21.000 ton CO2 cair (liquid CO2) per tahun.

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