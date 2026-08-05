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Qodari Ungkap Cara RI Kurangi Impor LPG

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |13:49 WIB
Qodari Ungkap Cara RI Kurangi Impor LPG
Qodari Ungkap Cara RI Kurangi Impor LPG (Foto: Pertamina Patra Niaga)
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JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat program prioritas nasional, salah satunya jaringan gas (Jargas) bumi untuk rumah tangga. Program Jargas ini merupakan upaya pemerintah untuk memperluas energi bersih dan terjangkau bagi masyarakat.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan, progam jargas ini merupakan strategi mengurangi ketergantungan terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG).

"Mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat kemandirian energi nasional," kata Qodari dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (5/7/2026).

Dia menjelaskan, kebutuhan gas nasional untuk memasak mencapai 5 juta metrik ton per tahun. Namun produksi LPG dalam negeri baru sekitar 1,4 juta ton sehingga hanya mampu memenuhi kebutuhan nasional sekira 30 persen.

Dengan hal tersebut, artinya kebutuhan LPG dalam negeri masih bergantung pada kebutuhan impor.

"Kebutuhan gas kita untuk memasak itu satu tahun 5 juta metrik ton, tetapi produksi dalam negeri adalah 1,4 juta ton ya kalau ini kita bicara LPG. Artinya yang bisa dipenuhi hanya sekitar 30%, kurang dan karena itu sisanya diimpor," katanya.

 

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