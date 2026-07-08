Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Tindak Tegas, Sopir Truk Tangki LPG yang Merokok Diberhentikan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |08:04 WIB
Pertamina Tindak Tegas, Sopir Truk Tangki LPG yang Merokok Diberhentikan
Pertamina Tindak Tegas, Sopir Truk Tangki LPG yang Merokok Diberhentikan (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menindaklanjuti unggahan di media sosial yang memperlihatkan seorang Awak Mobil Tangki (AMT) yang merokok saat bertugas mengemudikan mobil tangki. 

Berdasarkan hasil penelusuran, pengemudi tersebut merupakan awak mobil tangki dari perusahaan mitra transportir yang melayani operasional penyaluran di Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE).

Atas pelanggaran prosedur keselamatan tersebut, perusahaan mitra transportir telah mengambil tindakan tegas berupa pemberhentian terhadap pengemudi yang bersangkutan.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari penegakan disiplin sekaligus pembinaan terhadap kepatuhan pada aspek Health, Safety, Security and Environment (HSSE) yang bersifat mutlak dalam seluruh kegiatan operasional.

“Keselamatan adalah prinsip yang tidak dapat ditawar. Tindakan tegas ini merupakan bagian dari penegakan disiplin dan pembinaan agar setiap pekerja maupun mitra memahami bahwa kepatuhan terhadap prosedur HSSE wajib dijalankan secara konsisten dalam setiap aktivitas operasional,” ujar Kitty di Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Pertamina Patra Niaga mengapresiasi kepedulian masyarakat yang telah menyampaikan informasi. Setiap laporan menjadi masukan penting untuk terus memperkuat budaya keselamatan di seluruh mata rantai penyaluran energi.

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/320/3226956/pertamina-niTN_large.jpg
Pertamina Pastikan Stok BBM Tersedia, Ini Proses Distribusi hingga ke SPBU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/320/3221292/lpg_3_kg-RvoT_large.jpg
Pertamina Patra Niaga Tambah 9 Juta Tabung LPG 3 Kg Selama Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/320/3220215/dia_2026-PtUj_large.jpg
Inovasi MyPertamina Antar Pertamina Patra Niaga Raih Penghargaan Digital Innovation Awards 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219512/patra_niaga_dan_skk_migas-2cYy_large.png
Gandeng Pertamina Patra Niaga, SKK Migas Optimalkan Produk Lokal di Hulu Migas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/455/3202055/limbah-lhE6_large.jpg
Limbah Jerami Disulap Jadi Sumber Energi dan Produk Bernilai Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/320/3201696/pertamina-jRHL_large.jpg
Pertamina Patra Niaga Tambah 7,8 Juta LPG 3 Kg Jelang Libur Panjang Imlek dan Ramadan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement