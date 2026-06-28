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Pertamina Pastikan Stok BBM Tersedia, Ini Proses Distribusi hingga ke SPBU

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 28 Juni 2026 |12:00 WIB
Pertamina Pastikan Stok BBM Tersedia, Ini Proses Distribusi hingga ke SPBU
Pertamina Pastikan Stok BBM Tersedia, Ini Proses Distribusi hingga ke SPBU (Foto: Pertamina Patra Niaga)
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JAKARTA - Pertamina Patra Niaga memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dengan mengoptimalkan penyaluran BBM di seluruh Indonesia.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, secara nasional kondisi pasokan BBM di Terminal BBM Pertamina Patra Niaga tersedia dan mencukupi.

“Pertamina Patra Niaga terus memonitor kondisi pasokan dan distribusi BBM secara real time di seluruh wilayah operasional. Secara nasional stok dalam kondisi tersedia, dan penyaluran terus kami optimalkan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Kitty di Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Kitty menjelaskan, bahwa fenomena terjadinya antrean bukan disebabkan keterbatasan stok, Pertamina Patra Niaga sudah menyalurkan BBM baik produk gasoline dan gasoil di atas rerata kebutuhan.

Berbagai langkah operasional dilakukan Pertamina Patra Niaga untuk mengantisipasi dinamika kondisi di wilayah yang mengalami peningkatan permintaan seperti di Sumatera, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi dan beberapa lokasi lainnya antara lain:

- Mengoperasikan Fuel Terminal selama 24 jam di wilayah dengan tingginya permintaan untuk memastikan proses penerimaan, penyiapan, dan penyaluran BBM berlangsung tanpa henti.

- Menambah armada mobil tangki (MT) pada wilayah-wilayah dengan kebutuhan yang meningkat guna mempercepat distribusi ke SPBU.

- Mengatur pola operasi mobil tangki agar pengiriman dilakukan lebih awal, sehingga pasokan BBM telah tiba di SPBU sebelum dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari.

- Melakukan pengaturan jalur masuk kendaraan di SPBU bersama pengelola dan aparat setempat untuk menjaga kelancaran akses masyarakat dan arus lalu lintas.

- Melaksanakan monitoring pola suplai secara berkelanjutan termasuk implementasi pola suplai Reguler, Alternatif, dan Emergency (RAE) menyesuaikan kondisi di masing-masing wilayah.

 

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