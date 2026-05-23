Inovasi MyPertamina Antar Pertamina Patra Niaga Raih Penghargaan Digital Innovation Awards 2026

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga meraih penghargaan Digital Innovation Awards (DIA) 2026. Pertamina Patra Niaga mendapatkan apresiasi pada kategori Digital Innovation in Business Transformation melalui inovasi aplikasi MyPertamina.

MyPertamina merupakan super app layanan energi nasional yang memudahkan masyarakat melakukan transaksi cashless secara aman dan praktis.

Aplikasi ini juga menawarkan promo dan program loyalitas pelanggan sekaligus mengintegrasikan layanan data operasional secara end-to-end.

Direktur Transformasi, Digitalisasi, & Sustainability Pertamina Patra Niaga Tenny Elfrida menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Elfrida menyebut bahwa penghargaan ini bisa menjadi semangat agart terus melakukan inovasi digital yang lebih baik lagi.

"Kami bersyukur dan bangga pada penghargaan ini, bagi kami apresiasi ini menjadi penyemangat untuk memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat," ujar Tenny dalam malam penghargaan yang digelar di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta, Jumat (22/5/2026).