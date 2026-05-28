Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Patra Niaga Tambah 9 Juta Tabung LPG 3 Kg Selama Libur Panjang

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |19:23 WIB
Pertamina Patra Niaga Tambah 9 Juta Tabung LPG 3 Kg Selama Libur Panjang
Pertamina Patra Niaga Tambah 9 Juta Tabung LPG 3 Kg Selama Libur Panjang (Foto: Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menambah penyaluran LPG 3 kg secara nasional sebanyak 9 juta tabung untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi selama periode libur panjang dan perayaan Iduladha 1447 H.

Penambahan fakultatif LPG 3 kg tersebut disalurkan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia dengan mempertimbangkan tren konsumsi dan kebutuhan masyarakat selama masa libur panjang Iduladha yang diperkirakan mengalami peningkatan.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun mengatakan, langkah penambahan penyaluran merupakan komitmen dalam menjaga ketahanan stok dan kelancaran distribusi energi, khususnya LPG subsidi bagi masyarakat yang berhak.

“Pertamina Patra Niaga menambah penyaluran LPG 3 kg sebanyak 9 juta tabung secara nasional selama periode libur panjang Idul Adha. Penambahan ini kami lakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan LPG subsidi tetap tersedia dan mudah diakses,” ujar Roberth, Jakarta, Kamis (28/5/2026). 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/320/3220398/bbm_pertalite-8Jje_large.jpg
Pertamina Bantah Pembatasan Pertalite untuk Masyarakat per Juni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/320/3216783/pertamina-pbOt_large.jpg
SPBU Swasta Mulai Beli Solar dari Pertamina, Impor Resmi Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/278/3215960/pertamina-oSZA_large.jpg
Intip Emiten Pertamina Group di Tengah Fluktuasi Pasar Modal Indonesia Kuartal I-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/320/3214797/migas-cz5o_large.jpg
Produksi Migas PHI Lampaui Target di Kuartal I-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/320/3213664/kapal_pertamina-oRl8_large.jpg
Heboh Awak Kapal Gamsunoro Pertamina Warga Asing, Ternyata Ini Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/320/3213619/pertamina-WNMi_large.jpg
Pertamina Buka Suara soal Pekerja Asing Jadi ABK Kapal di Selat Hormuz 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement