Pertamina Patra Niaga Tambah 9 Juta Tabung LPG 3 Kg Selama Libur Panjang

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menambah penyaluran LPG 3 kg secara nasional sebanyak 9 juta tabung untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi selama periode libur panjang dan perayaan Iduladha 1447 H.

Penambahan fakultatif LPG 3 kg tersebut disalurkan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia dengan mempertimbangkan tren konsumsi dan kebutuhan masyarakat selama masa libur panjang Iduladha yang diperkirakan mengalami peningkatan.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun mengatakan, langkah penambahan penyaluran merupakan komitmen dalam menjaga ketahanan stok dan kelancaran distribusi energi, khususnya LPG subsidi bagi masyarakat yang berhak.

“Pertamina Patra Niaga menambah penyaluran LPG 3 kg sebanyak 9 juta tabung secara nasional selama periode libur panjang Idul Adha. Penambahan ini kami lakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan LPG subsidi tetap tersedia dan mudah diakses,” ujar Roberth, Jakarta, Kamis (28/5/2026).