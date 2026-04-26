Produksi Migas PHI Lampaui Target di Kuartal I-2026

JAKARTA - PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) mencatat kinerja produksi minyak dan gas (migas) di atas target pada kuartal I-2026. Produksi migas PHI bagian Subholding Upstream Pertamina yang mengelola aset hulu migas di Kalimantan ini didorong kontribusi lapangan utama serta upaya eksplorasi dan pengeboran baru untuk mendukung target swasembada energi.



Senior Manager Relations PHI Handri Ramdhani mengatakan, produksi minyak melampaui target yang ditetapkan. Realisasi produksi mencapai 60.300 barel per hari dari target 49.400 barel per hari (bph) atau sekitar 122 persen pada periode Januari-Februari 2026. Sementara itu, produksi gas mencapai 606.000 MSCFD, dari target 583.000 MSCFD atau sekitar 104 persen.

“Sepanjang Januari hingga Maret 2026, Perusahaan berhasil mencatatkan produksi minyak di atas target, dengan realiasi lebih dari 120 persen. Kinerja positif juga ditunjukkan untuk produksi gas realisasi sekitar 104 persen di atas target,” ungkapnya saat Bincang Asik Soal Migas Ala PHI (Baso Iga PHI) di Jakarta pada Kamis (23/4/2026).

Pada 2025 produksi minyak PHI mencapai 58.000 bph dari target 56.000 bph atau 104 persen dari target. Sementara untuk gas, realisasi 2025 sebesar 630.000 MSCFD, dari target 629.000 MSCFD.

PHI melalui anak-anak perusahaannya, yakni PT Pertamina Hulu Mahakam, PT Pertamina Hulu Sanga Sanga, serta PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur mengelola operasi hulu migas di wilayah Kalimantan. PHI pun mengelola aset-aset PT Pertamina EP dan PHE di wilayah ini.