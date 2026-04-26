Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Produksi Migas PHI Lampaui Target di Kuartal I-2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |16:30 WIB
Produksi Migas PHI Lampaui Target di Kuartal I-2026
Produksi Migas PHI Lampaui Target di Kuartal-2026 (Foto: Ilustrasi Pertamina Hulu)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) mencatat kinerja produksi minyak dan gas (migas) di atas target pada kuartal I-2026. Produksi migas PHI bagian Subholding Upstream Pertamina yang mengelola aset hulu migas di Kalimantan ini didorong kontribusi lapangan utama serta upaya eksplorasi dan pengeboran baru untuk mendukung target swasembada energi.
 
Senior Manager Relations PHI Handri Ramdhani mengatakan, produksi minyak melampaui target yang ditetapkan. Realisasi produksi mencapai 60.300 barel per hari dari target 49.400 barel per hari (bph) atau sekitar 122 persen pada periode Januari-Februari 2026. Sementara itu, produksi gas mencapai 606.000 MSCFD, dari target 583.000 MSCFD atau sekitar 104 persen.

“Sepanjang Januari hingga Maret 2026, Perusahaan berhasil mencatatkan produksi minyak di atas target, dengan realiasi lebih dari 120 persen. Kinerja positif juga ditunjukkan untuk produksi gas realisasi sekitar 104 persen di atas target,” ungkapnya saat Bincang Asik Soal Migas Ala PHI (Baso Iga PHI) di Jakarta pada Kamis (23/4/2026). 

Pada 2025 produksi minyak PHI mencapai 58.000 bph dari target 56.000 bph atau 104 persen dari target. Sementara untuk gas, realisasi 2025 sebesar 630.000 MSCFD, dari target 629.000 MSCFD.

PHI melalui anak-anak perusahaannya, yakni PT Pertamina Hulu Mahakam, PT Pertamina Hulu Sanga Sanga, serta PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur mengelola operasi hulu migas di wilayah Kalimantan. PHI pun mengelola aset-aset PT Pertamina EP dan PHE di wilayah ini.

Produksi Migas PHI
Produksi Migas PHI
 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/320/3213664/kapal_pertamina-oRl8_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/320/3213619/pertamina-WNMi_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/320/3212982/pertamina-Zavd_large.png
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/320/3212877/fsru-GDBW_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/320/3211843/bahlil-3sWb_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/320/3210214/kapal_pertamina-K3Yp_large.jpg
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement