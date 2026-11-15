Bansos Beras 30 Kg Cair ke 1.600 Keluarga, Target 33,24 Juta Penerima

Bantuan pangan beras cair ke sekitar 1.600 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Bantuan pangan beras cair ke sekitar 1.600 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penyaluran tersebut merupakan bagian dari program bantuan pangan pemerintah periode Oktober–Desember 2026 yang menyasar sekitar 33,24 juta KPM di seluruh Indonesia.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani turun langsung memantau penyaluran bantuan tersebut untuk memastikan beras diterima oleh masyarakat yang berhak. Dalam program ini, setiap KPM memperoleh bantuan sebanyak 10 kilogram beras per bulan atau total 30 kilogram selama tiga bulan.

Rizal mengatakan, bantuan pangan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok sekaligus mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

"Harapannya, bantuan pangan ini bisa membantu masyarakat yang betul-betul ekonominya sangat lemah," kata Rizal, Minggu (15/11/2026).

Menurut Rizal, penyaluran bantuan pangan juga diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Pasalnya, bantuan beras kepada puluhan juta keluarga dapat mengurangi tekanan permintaan beras yang harus dipenuhi melalui pembelian di pasar.

"Kalau nanti tidak ada bantuan pangan, harga akan naik terus. Dengan adanya bantuan pangan yang jumlahnya cukup besar, otomatis ini mampu menstabilkan harga-harga, khususnya beras," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman juga terlibat langsung dalam kegiatan penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.