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Masuk Desil 9 dan 10, Apakah Masih Dapat Bansos? Ini Faktanya

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |22:10 WIB
Masuk Desil 9 dan 10, Apakah Masih Dapat Bansos? Ini Faktanya
Masuk desil 9 dan 10, apakah masih dapat bansos? Ini faktanya. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA – Masuk desil 9 dan 10, apakah masih dapat bansos? Ini faktanya. 

Masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada dasarnya bukan kelompok prioritas penerima bantuan sosial (bansos). Pasalnya, kedua kelompok tersebut mencerminkan tingkat kesejahteraan relatif tinggi sehingga penyaluran bantuan lebih diarahkan kepada masyarakat pada desil 1 hingga desil 4.

Meski demikian, status desil tidak serta-merta menjadi satu-satunya penentu seseorang menerima atau tidak menerima bansos. Pemerintah melakukan pemutakhiran dan verifikasi data untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria dan benar-benar membutuhkan.

Desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif ke dalam 10 kelompok. Desil 1 mencakup kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.

Dengan demikian, masyarakat yang berada pada desil 9 dan 10 memiliki peringkat kesejahteraan relatif lebih tinggi dibandingkan kelompok desil bawah. Kondisi tersebut membuat mereka bukan sasaran utama program bansos yang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan.

Penerima Bansos Desil Atas Mulai Ditata Ulang

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