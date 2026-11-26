Kopdes Merah Putih Bukan Penyalur Bansos, Ini Penjelasannya

JAKARTA - Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bukan lembaga penyalur langsung bantuan sosial, melainkan berperan sebagai agen perbankan yang menjadi titik pengambilan dana terdekat bagi warga di desa.

Hal ini disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin 23 November 2026.

Mensos mengatakan penegasan tersebut penting disampaikan guna meluruskan persepsi masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai tata kelola dan akuntabilitas penyaluran bantuan pemerintah.

"Kami perlu menegaskan satu hal agar tidak terjadi kesalahpahaman, KDMP bukan lembaga penyalur bansos. Penetapan penerima tetap dilakukan Kementerian Sosial berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan kriteria program, penyalurannya tetap Himbara dan PT Pos sesuai ketentuan," kata dia.

Posisi KDKMP dalam ekosistem penyaluran bantuan sosial serupa dengan layanan agen laku pandai perbankan seperti Agen BNI 46, BRI, dan sebagainya di mana bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) membuka gerai agen di dalam koperasi desa tersebut.

Dengan mekanisme tersebut maka akuntabilitas distribusi dana bantuan sosial tetap berada di bawah kendali perbankan dan PT Pos Indonesia.

Namun, Saifullah menilai jarak tempuh warga menuju lokasi pencairan menjadi jauh lebih dekat sehingga menekan biaya transportasi, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil.

Dia menjelaskan bahwa sinergi antara Kementerian Sosial dan KDKMP berlandaskan tiga instruksi presiden, yakni Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN, Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan, serta Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.