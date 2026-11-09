Kopdes Merah Putih Bakal Punya Kebun Sawit hingga Pabrik CPO

JAKARTA - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang memiliki perkebunan kelapa sawit untuk membangun pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Pemerintah menargetkan sebanyak 10 hingga 18 pabrik CPO milik koperasi dapat beroperasi pada tahun depan.

Ferry mengatakan, koperasi yang memiliki lahan perkebunan sawit seluas 5.000 hingga 9.000 hektare di berbagai daerah didorong untuk mengembangkan usaha hingga ke sektor industri pengolahan.

"Koperasi ada yang bergerak di sektor produksi, distribusi, industri, dan keuangan. Di sektor ini nanti kita, kami di Kementerian Koperasi sekarang mendorong, sekarang koperasi-koperasi yang memiliki luas lahan kebun sawit 5.000, 9.000 hektare di seluruh daerah di Indonesia sekarang kita dorong mereka juga mendirikan pabrik CPO yang dimiliki oleh koperasi," kata Ferry di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dia menyebut, satu pabrik CPO milik koperasi baru saja diresmikan di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Selanjutnya, pada Desember 2026, terdapat enam koperasi yang dijadwalkan memiliki pabrik CPO.

"Kemarin kami baru saja meresmikan satu pabrik CPO milik koperasi di Musi Banyuasin, dalam waktu dekat bulan Desember ada enam lagi kebun apa koperasi yang akan punya pabrik CPO," ucapnya.