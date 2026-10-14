Kopdes Merah Putih Akan Jadi Tempat Penyaluran Bantuan Pangan

JAKARTA - Pemerintah berencana menjadikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Kopdes Merah Putih sebagai tempat penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat. Penyaluran bantuan tersebut ditargetkan berlangsung pada periode Oktober hingga Desember 2026 setelah proses administrasi dan anggaran rampung.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, bantuan pangan beras yang diperpanjang hingga akhir tahun atas arahan Presiden Prabowo Subianto itu menyasar 33,2 juta penerima dari kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 4, dengan total beras mencapai sekitar 1 juta ton.

"Sampai akhir tahun, atas perintah Presiden diperpanjang lagi, yang beras untuk bantuan pangan desil 1 desil 4, rakyat yang saudara kita yang tidak mampu membeli, dikasih gratis. Itu jumlahnya 33,2 juta, sebanyak 1 juta ton. Nah kalau ini sudah selesai administrasinya nanti dibaginya di kopdes-kopdes ini," kata Zulhas dalam Rapat Koordinasi Terbatas KDKMP, Rabu (14/10/2026).

Zulhas menjelaskan, penyaluran bantuan pangan tersebut masih menunggu penyelesaian administrasi, termasuk verifikasi ulang data penerima manfaat.

"Lagi diselesaikan pembayarnya dulu data-datanya. Ya karena 33,2 juta kan dicek ulang," lanjutnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran untuk mempersiapkan penyaluran bantuan pangan melalui Kopdes Merah Putih.