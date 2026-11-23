Menkop Ungkap Nasib Agen dan Pangkalan LPG 3 Kg Usai Penyaluran Dialihkan Lewat Kopdes

JAKARTA – Menteri Koperasi Ferry Juliantono meminta agen dan pangkalan LPG 3 kilogram (kg) menyesuaikan pola distribusi menyusul kebijakan pemerintah yang mewajibkan penyaluran gas bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Ferry mengatakan, ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan KDKMP. Karena itu, seluruh agen dan pangkalan LPG 3 kg harus mengikuti skema penyaluran yang ditetapkan pemerintah.

"Ya mereka menyesuaikan. Mereka menyesuaikan karena sudah diatur di Perpres bahwa penyaluran itu melalui KDKMP. Jadi agen, pangkalan pun juga menyesuaikan," kata Ferry seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2026).

Meski demikian, Ferry belum merinci mekanisme penyesuaian distribusi tersebut. Dia juga belum menjelaskan kemungkinan perubahan alokasi pasokan maupun pola kerja sama antara agen, pangkalan, dan koperasi.

Terkait pengaturan kuota LPG 3 kg, Ferry menyebut kewenangan tersebut berada di tangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai kementerian teknis yang menangani sektor energi.

"Diatur di Kementerian ESDM," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan kebijakan penyaluran barang bersubsidi dan bantuan pemerintah melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kebijakan tersebut bertujuan memastikan masyarakat menerima barang subsidi sesuai ketentuan harga serta mencegah praktik penjualan di luar mekanisme yang ditetapkan.