Kopdes Merah Putih Diminta Serap Hasil Panen Petani

Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih didorong menjadi penyerap hasil panen petani sekaligus mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok pangan nasional. (Foto: Okezone.com/Feby)

JAKARTA – Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih didorong menjadi penyerap hasil panen petani sekaligus mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok pangan nasional. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat posisi tawar petani dan memastikan nilai tambah dari sektor pertanian tidak hanya dinikmati pelaku usaha di hilir.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, koperasi perlu dipersiapkan secara bertahap agar mampu menjadi offtaker atau penyerap hasil produksi masyarakat. Komoditas yang dapat diserap mencakup beras, gabah kering panen, produk hortikultura, hingga hasil perikanan.

"Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan punya fungsi untuk nyerap, menampung hasil produk masyarakat. Apa pun hasil produk masyarakat itu, apalagi tanaman pangan," ujar Ferry, Jumat (20/11/2026).

Menurut Ferry, penguatan peran koperasi diperlukan untuk mengatasi persoalan pascapanen dan pascaproduksi yang masih dihadapi sektor pertanian. Padahal, produksi beras nasional pada 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 33 juta ton.

Dia menilai, peningkatan produksi pertanian perlu diimbangi ketersediaan fasilitas pendukung agar hasil panen dapat diserap dan disimpan dengan baik. Fasilitas tersebut antara lain mesin pengering (dryer) di sekitar area persawahan, gudang penyimpanan berpendingin (cold storage), serta akses pembiayaan bagi petani.

Ferry mencontohkan kondisi pertanian di Karawang, Jawa Barat, yang merupakan salah satu sentra produksi beras nasional. Meskipun wilayah tersebut memiliki banyak penggilingan padi, ketersediaan mesin pengering di dekat area persawahan dinilai masih perlu ditingkatkan.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Panel Barus mengatakan, koperasi perlu mengambil peran lebih luas agar petani tidak hanya terlibat dalam kegiatan produksi, tetapi juga memperoleh manfaat dari proses pengolahan hingga pemasaran hasil pertanian.