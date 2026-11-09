Menkop Siapkan Konsorsium Koperasi untuk Beli Aset Bank Bukopin

JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan rencana pembentukan konsorsium koperasi untuk membeli aset PT Bank KB Indonesia Tbk (KB Bank), yang sebelumnya dikenal sebagai Bank Bukopin. Konsorsium tersebut juga disiapkan untuk mengambil bagian dalam pengelolaan kembali sejumlah anak perusahaan Bukopin.

"Mohon doa dan dukungannya. Kami akan ikut membeli aset Bank Bukopin atau Kospin (Koperasi Simpan Pinjam)," kata Ferry saat ditemui di Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).

Ferry menjelaskan, rencana tersebut berkaitan dengan sejarah kepemilikan Bank Bukopin yang dahulu melibatkan sejumlah induk koperasi. Oleh karena itu, pemerintah ingin mendorong kembali keterlibatan koperasi dalam kepemilikan dan pengelolaan aset serta bisnis yang berkaitan dengan Bukopin.

"Karena dulu Bank Bukopin itu adalah bank yang dimiliki oleh induk-induk koperasi," ujarnya.

Dia mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan konsorsium yang melibatkan sejumlah koperasi untuk merealisasikan rencana pembelian aset tersebut. Selain membeli aset, konsorsium itu diharapkan dapat mengambil bagian dalam pengelolaan kembali anak-anak perusahaan Bukopin.

"Doakan kami ada konsorsium koperasi-koperasi yang akan membeli aset dan juga mengelola kembali anak perusahaan dari Bukopin, Kospin," tutur Ferry.

Meski demikian, Ferry belum memerinci sejumlah hal terkait rencana tersebut. Informasi yang belum diungkapkan antara lain nilai aset yang akan dibeli, daftar koperasi yang akan bergabung dalam konsorsium, serta mekanisme pembelian dan pengelolaan aset maupun anak perusahaan Bukopin.

(Feby Novalius)

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