Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menkop Siapkan Konsorsium Koperasi untuk Beli Aset Bank Bukopin

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |15:15 WIB
Menkop Siapkan Konsorsium Koperasi untuk Beli Aset Bank Bukopin
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan rencana pembentukan konsorsium koperasi. (Foto: Okezone.com/BPMI)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan rencana pembentukan konsorsium koperasi untuk membeli aset PT Bank KB Indonesia Tbk (KB Bank), yang sebelumnya dikenal sebagai Bank Bukopin. Konsorsium tersebut juga disiapkan untuk mengambil bagian dalam pengelolaan kembali sejumlah anak perusahaan Bukopin.

"Mohon doa dan dukungannya. Kami akan ikut membeli aset Bank Bukopin atau Kospin (Koperasi Simpan Pinjam)," kata Ferry saat ditemui di Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).

Ferry menjelaskan, rencana tersebut berkaitan dengan sejarah kepemilikan Bank Bukopin yang dahulu melibatkan sejumlah induk koperasi. Oleh karena itu, pemerintah ingin mendorong kembali keterlibatan koperasi dalam kepemilikan dan pengelolaan aset serta bisnis yang berkaitan dengan Bukopin.

"Karena dulu Bank Bukopin itu adalah bank yang dimiliki oleh induk-induk koperasi," ujarnya.

Dia mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan konsorsium yang melibatkan sejumlah koperasi untuk merealisasikan rencana pembelian aset tersebut. Selain membeli aset, konsorsium itu diharapkan dapat mengambil bagian dalam pengelolaan kembali anak-anak perusahaan Bukopin.

"Doakan kami ada konsorsium koperasi-koperasi yang akan membeli aset dan juga mengelola kembali anak perusahaan dari Bukopin, Kospin," tutur Ferry.

Meski demikian, Ferry belum memerinci sejumlah hal terkait rencana tersebut. Informasi yang belum diungkapkan antara lain nilai aset yang akan dibeli, daftar koperasi yang akan bergabung dalam konsorsium, serta mekanisme pembelian dan pengelolaan aset maupun anak perusahaan Bukopin.

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/320/3251042//minyak_jelnatah-rhtZ_large.jpeg
Kopdes Merah Putih Mulai Kumpulkan Minyak Jelantah, Target 500 Ribu Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/320/3249118//suahasil-skmx_large.jpg
Menkeu Suahasil Bantah Gaji ASN Disalurkan Lewat Kopdes Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/320/3247841//kopdes-PYxl_large.jpg
Belum Ada Kopdes Merah Putih, Pengambilan Bansos Beras Tetap lewat Kelurahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/320/3247838//kopdes-yq0O_large.jpg
Ini Kelompok yang Berhak Dapat Bansos Beras, Penyaluran lewat Kopdes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/320/3247836//kopdes-DF5p_large.jpg
Ambil Bansos Pangan di Kopdes Merah Putih? Siapkan Dokumen Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/17/320/3248482//kopdes-tUcx_large.jpg
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp9,3 Juta Tetap Dibayar meski Koperasi Belum Beroperasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement