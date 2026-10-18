Ambil Bansos Pangan di Kopdes Merah Putih? Siapkan Dokumen Ini

JAKARTA – Pemerintah berencana menyalurkan bantuan sosial (bansos) pangan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Kopdes Merah Putih pada Oktober hingga Desember 2026. Penerima bantuan perlu membawa surat undangan dari Dinas Sosial yang dilengkapi kode batang (barcode) dan kartu tanda penduduk (KTP) untuk mengambil bantuan.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, mekanisme pengambilan bantuan pangan untuk sementara masih mengikuti prosedur yang berlaku sebelumnya. Sementara itu, penyaluran melalui Kopdes Merah Putih akan dilakukan setelah proses administrasi dan kepastian anggaran selesai.

“Dari Bapanas keluar perintah ke Bulog, sesegera mungkin Bulog akan mendistribusikan bantuan pangan di Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan data desil 1 dan 4 di masing-masing desa tersebut,” ujar Rizal.

Rizal menjelaskan, Bulog telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran untuk mempersiapkan penyaluran bantuan pangan tersebut. Saat ini, proses administrasi dan penetapan kepastian anggaran masih berlangsung.

“Proses administrasi sedang berjalan. Nanti setelah keluar administrasinya, kepastian anggarannya, baru nanti ada surat dari Ditjen Anggaran kepada Bapanas,” kata Rizal.

Setelah proses tersebut rampung, Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan menerbitkan penugasan kepada Bulog untuk mendistribusikan bantuan pangan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima.

Namun, penyaluran melalui Kopdes Merah Putih tidak berlaku untuk seluruh wilayah. Rizal mengatakan, masyarakat di daerah yang belum memiliki KDKMP tetap mengambil bantuan pangan melalui mekanisme sebelumnya, yakni di kelurahan masing-masing.