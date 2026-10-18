Ini Kelompok yang Berhak Dapat Bansos Beras, Penyaluran lewat Kopdes

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Kopdes Merah Putih pada periode Oktober hingga Desember 2026. Bantuan ini menyasar 33,2 juta penerima dari kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 4, dengan total alokasi beras sekitar 1 juta ton.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah memperpanjang program bantuan pangan beras hingga akhir 2026 atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan.

“Sampai akhir tahun, atas perintah Presiden diperpanjang lagi, yang beras untuk bantuan pangan desil 1 desil 4, rakyat yang saudara kita yang tidak mampu membeli, dikasih gratis. Itu jumlahnya 33,2 juta, sebanyak 1 juta ton. Nah kalau ini sudah selesai administrasinya nanti dibaginya di kopdes-kopdes ini,” kata Zulkifli.

Zulkifli menjelaskan, pemerintah masih menyelesaikan administrasi dan memeriksa ulang data penerima manfaat sebelum penyaluran melalui Kopdes Merah Putih dilakukan. Pemeriksaan tersebut mencakup data 33,2 juta calon penerima bantuan.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penyaluran bantuan melalui Kopdes Merah Putih masih menunggu kepastian anggaran dan penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).