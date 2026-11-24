LPG 3 Kg, Beras dan Pupuk Subsidi Bakal Disalurkan Lewat Kopdes

Kopdes tidak akan beroperasi seperti supermarket yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. (Foto: Okezone.com/Feby)

JAKARTA – Pemerintah akan menyalurkan barang bersubsidi dan bantuan sosial melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang berhak. Kebijakan ini juga ditujukan untuk mencegah penyaluran bantuan yang selama ini dinilai masih banyak salah sasaran.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan, Kopdes tidak akan beroperasi seperti supermarket yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. Karena itu, keberadaan koperasi tersebut dipastikan tidak ditujukan untuk bersaing dengan warung maupun toko kelontong milik masyarakat.

Menurut Zulhas, Kopdes akan berfungsi sebagai infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan berbagai barang bersubsidi dan bantuan kepada masyarakat. Koperasi tersebut tidak diwajibkan menjual produk kebutuhan sehari-hari seperti kopi, pasta gigi, maupun sabun.

"Jadi ini infrastruktur pemerintah bukan supermarket. Tolong, bolak-balik nih saya jelaskan. Bukan saingannya warung, saingannya supermarket, tidak. Ya, ini gak harus jual kopi, gak harus jual odol, kan gak harus jual sabun, tidak," katanya.

Ia menjelaskan, Kopdes akan menjadi saluran penyaluran bantuan pemerintah, termasuk beras dan bantuan pangan bagi masyarakat berdasarkan kelompok desil kesejahteraan. Pemerintah juga akan melakukan pendataan di setiap desa untuk memastikan bantuan diterima masyarakat sesuai kriteria.

"Paling penting menyalurkan bantuan pemerintah agar tidak salah sasaran. Misalnya raskin, beras, bantuan pangan desil satu desil empat, betul gak ini yang miskin? Karena nanti tiap desa akan didata," jelasnya.