10.000 Kopdes Merah Putih Ditargetkan Beroperasi Akhir 2026, Pengelola Jadi Kendala

JAKARTA – Pemerintah menargetkan sebanyak 10.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dapat beroperasi sebelum akhir 2026. Target tersebut dikejar di tengah kendala kesiapan tenaga pengelola, meskipun sekitar 30.000 koperasi telah terbentuk.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan dari sekitar 30.000 Kopdes yang telah terbentuk, sebanyak 26.000 di antaranya sudah memiliki manajer. Namun, keberadaan manajer belum menjamin seluruh koperasi dapat langsung menjalankan kegiatan operasional.

"Yang sudah terbangun Kopdes-nya 30.000 lebih kurang ya. Sudah ada manajernya 26.000 ya. Tapi yang terisi, yang berjalan ini tadi saya mengatakan memang tidak mudah ya. Target kita 10.000. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini bisa kita selesaikan, terisi, maksudnya bisa berjalan dengan baik," kata Zulhas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2026).

Menurut Zulhas, salah satu kendala utama dalam mengoperasikan Kopdes adalah keterbatasan tenaga pengelola. Satu orang manajer dinilai belum cukup untuk menangani seluruh kegiatan koperasi, mulai dari menjaga operasional hingga mengantarkan barang kepada masyarakat.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan peran pengurus koperasi yang telah terbentuk. Dengan demikian, kegiatan operasional Kopdes tidak hanya bergantung pada manajer.

"Pengurus koperasi kan satu manajer gak cukup, harus ada yang jaga, harus ada yang nganter dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sudah tadi kita ketemukan solusinya mengoptimalkan pengurus koperasi yang sudah selesai," ungkapnya.

Selain mengoperasikan Kopdes Merah Putih, pemerintah juga menyiapkan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Nelayan Merah Putih yang telah selesai dibangun.