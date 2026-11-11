Koperasi Mau Beli Aset Bukopin, KB Bank Buka Suara

Koperasi Mau Beli Aset Bukopin, KB Bank Buka Suara (Foto: Okezone)

JAKARTA - KB Bank buka suara menanggapi rencana konsorsium koperasi yang ingin membeli aset Bank Bukopin, yang kini bernama KB Bank. Manajemen menegaskan tidak ada rencana divestasi maupun pelepasan kepemilikan saham oleh KB Financial Group.

Corporate Communication and Government Affairs KB Bank Komala Sari mengatakan, KB Kookmin Bank tetap menjadi pemegang saham pengendali. Dengan demikian, tidak ada perubahan dalam struktur kepemilikan maupun pengendalian perseroan.

"KB Bank menyampaikan kembali bahwa tidak terdapat rencana divestasi maupun pelepasan kepemilikan saham KB Bank oleh KB Financial Group," tegas Komala dalam keterangan resminya, Rabu (11/11/2026).

"KB Kookmin Bank tetap menjadi pemegang saham pengendali KB Bank. Dengan demikian, tidak terdapat perubahan atas struktur kepemilikan dan pengendalian Bank," lanjutnya.

Komala menegaskan Indonesia merupakan salah satu pasar strategis jangka panjang bagi KB Financial Group. Hal itu tercermin dari dukungan berkelanjutan pemegang saham terhadap permodalan dan transformasi bisnis KB Bank.

Dia juga memastikan seluruh kegiatan usaha, operasional, dan layanan kepada nasabah tetap berjalan normal.

"KB Bank tetap menjalankan seluruh kegiatan usaha, operasional, dan layanan kepada nasabah secara normal," ucapnya.

Komala menambahkan, KB Bank akan terus menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan serta menjaga kepercayaan nasabah dan seluruh pemangku kepentingan. Perseroan juga akan melanjutkan transformasi bisnis sesuai strategi perusahaan.

Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono mengungkapkan rencana konsorsium koperasi untuk membeli aset Bank Bukopin. Konsorsium tersebut juga disiapkan untuk mengelola kembali sejumlah anak perusahaan Bukopin.

"Mohon doa dan dukungannya. Kami akan ikut membeli aset Bank Bukopin atau Kospin (Koperasi Simpan Pinjam)," kata Menkop Ferry.