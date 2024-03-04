Ini Alasan Bukopin Ganti Nama Jadi KB Bank

JAKARTA - PT Bank KB Bukopin Tbk secara resmi berganti nama menjadi KB Bank. Tidak hanya nama merek, logo bank juga berganti yang efektif per Minggu 3 Maret 2024.

Seremoni peluncuran nama merek dan logo baru ini ditandai dengan penggantian papan nama dari KB Bukopin menjadi KB Bank di kantor pusat KB Bank pada hari ini, Senin (4/3/2024)yang dihadiri jajaran Komisaris, Direksi, dan Nasabah KB Bank.

“Kami memperkenalkan identitas baru yang mencerminkan nilai-nilai, visi, dan komitmen dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah. Kami yakin dengan penggantian nama ini akan semakin meningkatkan kepercayaan nasabah sekaligus memperkuat brand KB sebagai bank yang terdepan, terpercaya dan dicintai masyarakat Indonesia," kata Presiden Direktur KB Bank Tom (Woo Yeul) Lee di kantor pusat KB Bank, Jakarta.

Perubahan ini sekaligus melengkapi perjalanan transformasi Perusahaan sejak tahun 2021, terus berkembang serta memperkuat posisinya sebagai entitas perbankan terkemuka dan terpercaya di Indonesia.

"Untuk menunjukkan juga ke masyarakat Indonesia dan nasabah sudah banyak transformasi yang kita lakukan untuk pelayanan lebih baik, KB Bank banyak perubahan," ujarnya.

Perubahan nama merek dan logo menjadi KB Bank merupakan bagian dari strategi Perusahaan yang bertujuan untuk memperkuat branding serta memadukan Korea Best dengan keunggulan Indonesia, berpegang pada transparansi, kepercayaan, dan integritas, sehingga menjadi mitra yang dapat diandalkan untuk solusi kebutuhan layanan perbankan di Indonesia.

“Sebenarnya nama Bukopin memiliki image bagus di beberapa orang, tapi memiliki image kurang baik untuk sebagian masyarakat. Sebelum melakukan pergantian nama, kami melakukan survei di mana terlihat 80% partisipan lebih memilih nama KB Bank dibanding Bukopin,” ujarnya.

Perubahan ini juga sebagai penegasan kepada publik bahwa KB Bank merupakan bagian dari entitas keuangan terbesar asal Korea Selatan dengan total aset mencapai Rp14.040 triliun, KB Financial Group (KBFG), sehingga diharapkan dapat memperkuat citra dan identitas KB Bank di Indonesia.