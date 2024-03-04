Bos KB Bank Menanti Cuan Usai Ganti Nama

JAKARTA - Presiden Direktur KB Bank Tom (Woo Yeul) menanti cuan usai melakukan ganti nama merek dan logo baru perusahaan yang efektif per 3 Maret 2024.

PT Bank KB Bukopin Tbk secara resmi berganti nama menjadi KB Bank. Pergantian nama dan logo ini menandai era transformasi sejak tahun 2021 dengan mengintegrasikan sejumlah elemen-elemen terbaik dari praktik perbankan Korea Selatan dan Indonesia.

"Perubahan nama ini mungkin tidak langsung membuat kinerja jauh lebih baik. Tapi kami berharap kepercayaan nasabah meningkat," katanya dalam Konferensi Pers Rebranding Ceremony di kantor pusat KB Bank, Jakarta, Senin (4/3/2024)

Perubahan ini juga sebagai penegasan kepada publik bahwa KB Bank merupakan bagian dari entitas keuangan terbesar asal Korea Selatan dengan total aset mencapai Rp14.040 triliun, KB Financial Group (KBFG), sehingga diharapkan dapat memperkuat citra dan identitas KB Bank di Indonesia.

KBFG melalui KB Kookmin Bank menjadi pemegang saham pengendali KB Bank sejak tahun 2020.

"Tahun ini kami ingin mencetak keuangan di operating income dan saat ini kami memiliki rencana menyelesaikan kredit bermasalah sehingga berujung pada net profit,” katanya.