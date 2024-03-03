Advertisement
HOME FINANCE

Ubah Nama, KB Bank Perkuat Citra Bagian dari Raksasa Keuangan Korsel KBFG

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |01:45 WIB
Ubah Nama, KB Bank Perkuat Citra Bagian dari Raksasa Keuangan Korsel KBFG
Logo Terbaru KB Bank (Foto: Dok KB Bank)
A
A
A

JAKARTA – Mengukir perjalanan sejak 2021, PT Bank KB Bukopin Tbk resmi bertransformasi dengan mengubah nama merek dan logo Perusahaan menjadi KB Bank.

Transformasi ini diharapkan KB Bank terus berkembang serta memperkuat posisinya sebagai entitas perbankan terkemuka dan terpercaya di Indonesia. Meskipun demikian, perubahan ini tidak memengaruhi nama legal perusahaan yang tetap PT Bank KB Bukopin Tbk.

Presiden Direktur KB Bank Tom (Woo Yeul) Lee mengatakan, “Kami memperkenalkan identitas baru yang mencerminkan nilai-nilai, visi, dan komitmen dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah.”

“Kami yakin dengan penggantian nama ini akan semakin meningkatkan kepercayaan nasabah sekaligus memperkuat brand ‘KB’ sebagai bank yang terdepan, terpercaya dan dicintai masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Penggantian nama merek dan logo menjadi KB Bank merupakan bagian dari strategi Perusahaan yang bertujuan untuk memperkuat branding serta memadukan “Korea Best” dengan keunggulan Indonesia, berpegang pada transparansi, kepercayaan, dan integritas, sehingga menjadi mitra yang dapat diandalkan untuk solusi kebutuhan layanan perbankan di Indonesia.

Perubahan ini juga sebagai penegasan kepada publik bahwa KB Bank merupakan bagian dari entitas keuangan terbesar asal Korea Selatan dengan total aset mencapai Rp14.040 triliun, KB Financial Group (KBFG), sehingga diharapkan dapat memperkuat citra dan identitas KB Bank di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, KBFG melalui KB Kookmin Bank menjadi pemegang saham pengendali KB Bank sejak 2020. KB Bank memulai era transformasi sejak tahun 2021 dengan mengintegrasikan sejumlah elemen-elemen terbaik dari praktik perbankan Korea Selatan dan Indonesia.

