Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

BNI Dukung Melodia 2026 Al-Izhar, Perkuat Ekosistem Keuangan Digital di Sekolah

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |18:00 WIB
BNI Dukung Melodia 2026 Al-Izhar, Perkuat Ekosistem Keuangan Digital di Sekolah
BNI ikut berpartisipasi dalam Melodia 2026 Al-Izhar Music and Art Charity Festival. (Foto: dok BNI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pengembangan ekosistem keuangan digital di lingkungan pendidikan, salah satunya bersama Sekolah Al-Izhar di bawah naungan Yayasan Anakku.

Terbaru, BNI turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Melodia 2026 Al-Izhar Music and Art Charity Festival yang akan berlangsung pada Sabtu, 9 Mei 2026 di Lapangan Perguruan Islam Al-Izhar Pondok Labu.

Dalam kesempatan tersebut, BNI menghadirkan berbagai program dan inovasi keuangan digital yang relevan dengan kebutuhan generasi muda dan lingkungan pendidikan guna memperkuat literasi serta ekosistem keuangan digital di lingkungan pendidikan.

“Melalui keterlibatan pada Melodia 2026, BNI berharap dapat terus hadir dalam berbagai kegiatan positif yang memperkuat kreativitas generasi muda, kepedulian sosial, sekaligus mempercepat transformasi digital di lingkungan pendidikan dan masyarakat,” ujar Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangan tertulis.

Sembari menikmati beragam aktivitas menarik seperti Art and Music Performance, Charity Program, F&B Bazaar, Traditional and Modern Dance, serta penampilan spesial dari Kahitna dan Ten2Five, pengunjung juga dapat membuka rekening melalui wondr by BNI dan berkesempatan memperoleh reward hingga Rp100.000 atau koper eksklusif.

Selain itu, tersedia pula promo pengajuan kartu kredit BNI dengan welcome cashback hingga Rp500.000 serta bebas iuran tahunan seumur hidup. Pengunjung juga dapat menikmati berbagai engagement activities di booth BNI seperti mini games, mini medical check up, hingga instant reward yang disiapkan khusus untuk memeriahkan festival.

Dalam memperkuat ekosistem digital, seluruh merchant tenant di Melodia 2026 akan menggunakan sistem pembayaran cashless melalui QRIS BNI. Langkah ini sekaligus menjadi sarana edukasi bagi generasi muda dan masyarakat mengenai kemudahan, kenyamanan, dan keamanan transaksi non-tunai dalam kehidupan sehari-hari.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/11/3217294//gopay_pinjam_atur_finansial-TEl5_large.jpg
5 Persiapan Finansial untuk Hadapi Kebutuhan Mendadak Sehari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/630/3217285//gopay_games_atur_tata_letak_kamar-ntgQ_large.jpg
Badan Pegal-Pegal saat Kelamaan Duduk? Ini 4 Tips Tata Letak Kamar Bikin Nyaman Main Game
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/11/3217173//bri_resmi_melakukan_pembayaran_dividen_tunai_kepada_para_pemegang_saham-UJny_large.jpeg
BRI Bagikan Dividen Hari Ini, Investor Panen Cuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/11/3217167//umkm_binaan_bri_casa_grata_tampil_di_fha_2026-H1FG_large.jpg
Casa Grata Bawa Camilan Sehat Tampil di Food and Hospitality Asia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/11/3217145//bank_bjb_perluas_layanan_perbankan_melalui_kerja_sama_strategis_dengan_pt_taspen-o9St_large.jpg
bank bjb Perluas Layanan Perbankan melalui Kerja Sama Strategis dengan PT Taspen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/11/3217128//pertamina_dan_apache_corporation_bahas_peluang_pengembangan_operasi_hulu_minyak_dan_gas_bumi-Udsc_large.jpeg
Pertamina dan Apache Bahas Peluang Kolaborasi Pengembangan Reservoir Kompleks
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement