BNI Dukung Melodia 2026 Al-Izhar, Perkuat Ekosistem Keuangan Digital di Sekolah

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pengembangan ekosistem keuangan digital di lingkungan pendidikan, salah satunya bersama Sekolah Al-Izhar di bawah naungan Yayasan Anakku.

Terbaru, BNI turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Melodia 2026 Al-Izhar Music and Art Charity Festival yang akan berlangsung pada Sabtu, 9 Mei 2026 di Lapangan Perguruan Islam Al-Izhar Pondok Labu.

Dalam kesempatan tersebut, BNI menghadirkan berbagai program dan inovasi keuangan digital yang relevan dengan kebutuhan generasi muda dan lingkungan pendidikan guna memperkuat literasi serta ekosistem keuangan digital di lingkungan pendidikan.

“Melalui keterlibatan pada Melodia 2026, BNI berharap dapat terus hadir dalam berbagai kegiatan positif yang memperkuat kreativitas generasi muda, kepedulian sosial, sekaligus mempercepat transformasi digital di lingkungan pendidikan dan masyarakat,” ujar Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangan tertulis.

Sembari menikmati beragam aktivitas menarik seperti Art and Music Performance, Charity Program, F&B Bazaar, Traditional and Modern Dance, serta penampilan spesial dari Kahitna dan Ten2Five, pengunjung juga dapat membuka rekening melalui wondr by BNI dan berkesempatan memperoleh reward hingga Rp100.000 atau koper eksklusif.

Selain itu, tersedia pula promo pengajuan kartu kredit BNI dengan welcome cashback hingga Rp500.000 serta bebas iuran tahunan seumur hidup. Pengunjung juga dapat menikmati berbagai engagement activities di booth BNI seperti mini games, mini medical check up, hingga instant reward yang disiapkan khusus untuk memeriahkan festival.

Dalam memperkuat ekosistem digital, seluruh merchant tenant di Melodia 2026 akan menggunakan sistem pembayaran cashless melalui QRIS BNI. Langkah ini sekaligus menjadi sarana edukasi bagi generasi muda dan masyarakat mengenai kemudahan, kenyamanan, dan keamanan transaksi non-tunai dalam kehidupan sehari-hari.