Casa Grata Bawa Camilan Sehat Tampil di Food and Hospitality Asia 2026

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas dan memperluas pasar hingga ke tingkat global. Salah satu wujudnya melalui dukungan kepada UMKM binaan, Casa Grata, yang tampil dalam Food and Hospitality Asia (FHA) 2026 di Singapura pada 21 sampai dengan 24 April 2026.

Keikutsertaan ini menjadi bagian dari langkah Casa Grata dalam memperluas eksposur di pasar internasional. Tidak hanya memperkenalkan produk, partisipasi tersebut juga mencerminkan kesiapan usaha yang semakin matang, baik dari sisi kualitas, kapasitas produksi, maupun pemahaman terhadap kebutuhan pasar global.

Direktur Commercial Banking BRI Alexander Dippo Paris Y.S menyampaikan bahwa partisipasi UMKM binaan dalam pameran internasional menjadi bagian dari strategi BRI dalam memperluas akses pasar sekaligus memperkuat kesiapan UMKM untuk bersaing secara global.

“Partisipasi Casa Grata dalam FHA mencerminkan bagaimana UMKM binaan BRI mampu berkembang dan menunjukkan daya saingnya di pasar internasional," ucapnya.

Melalui proses kurasi dan pemberdayaan yang terstruktur, lanjutnya, BRI memastikan pelaku usaha tidak hanya memiliki produk yang berkualitas, tetapi juga kesiapan bisnis yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Ke depan, BRI akan terus mendorong lebih banyak UMKM untuk mengikuti jejak serupa dan memperluas kontribusinya dalam rantai pasok global.

Pada kesempatan terpisah, Co-founder dan CEO Casa Grata Jane Tanuwijaya mengungkapkan bahwa bisnis ini berangkat dari kebutuhan akan camilan yang lebih sehat, sekaligus melihat potensi bahan baku lokal Indonesia yang belum banyak dimanfaatkan secara optimal.

“Di awal perjalanan, konsep seperti gluten-free, vegan, dan healthy snack masih belum familiar di Indonesia. Banyak orang masih memiliki persepsi bahwa makanan sehat itu tidak enak, hambar, dan tidak memuaskan. Jadi tantangan kami bukan hanya menjual produk, tapi juga mengedukasi pasar dan perlahan mengubah mindset tersebut,” ujarnya.