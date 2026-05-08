Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BRI (BBRI) Cairkan Dividen Rp31,47 Triliun Hari Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |13:14 WIB
BRI (BBRI) Cairkan Dividen Rp31,47 Triliun Hari Ini
BRI (BBRI) Cairkan Dividen Rp31,47 Triliun Hari Ini (Foto: BRI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI mencairkan pembayaran dividen final tahun buku 2025 pada hari ini, Jumat (8/5/2026). Total nilai dividen yang dibayarkan mencapai Rp31,47 triliun atau sebesar Rp209 per saham bagi para pemegang saham yang terdaftar hingga 22 April 2026.

Pembagian dividen ini memberikan sentimen positif pada pergerakan saham BBRI di lantai bursa dengan penutupan perdagangan Kamis (7/5), saham BBRI tercatat melesat 4,75 persen ke level Rp3.310. Tren penguatan ini terlihat konsisten sejak awal Mei, di mana investor asing terus membukukan beli bersih (net buy) sejak tanggal 5 Mei 2026.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan bahwa pembagian dividen ini merupakan cerminan dari fundamental perusahaan yang kokoh, terutama pada segmen UMKM yang menjadi bisnis inti perseroan.

"Pembagian dividen ini didasarkan pada kinerja perseroan yang tetap positif, yang ditopang oleh penguatan pada segmen UMKM sebagai core business BRI, serta akselerasi transformasi digital yang terus memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi operasional," ujar Hery di Jakarta.

Keputusan ini telah mendapatkan persetujuan dalam RUPST pada 10 April 2026. Hery juga menambahkan bahwa dividen ini merupakan bentuk kontribusi nyata BRI kepada pembangunan nasional melalui penyetoran keuntungan kepada negara dan pemegang saham publik.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/278/3215594/dirut_bri-CnsF_large.png
Begini Saran Dirut BRI Hadapi Gejolak Saham BBRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/320/3215575/dirut_bri-4Qkv_large.png
Dirut BRI Ungkap Ekonomi RI Masih Kuat di Tengah Perang AS-Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/278/3215558/bri-c4py_large.png
BRI Cetak Laba Bersih Rp15,5 Triliun di Kuartal I-2026, Naik 13,7 Persen 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/278/3214083/bri-UGmF_large.png
Lonjakan Investor Retail Dorong Kinerja Sekuritas, BRIDS Raih Laba Lebih dari 200 Persen di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/320/3205306/bri-lGxh_large.png
Transformasi BRIVolution Reignite Perkuat Pertumbuhan Baru, Laba Perusahaan Anak BRI Group Tembus Rp10,38 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/470/3204555/bri-TsIq_large.jpg
Hunian Layak dan Berkualitas, BRI Perkuat Program Gentengisasi Lewat Skema KUR Perumahan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement