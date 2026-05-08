BRI (BBRI) Cairkan Dividen Rp31,47 Triliun Hari Ini

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI mencairkan pembayaran dividen final tahun buku 2025 pada hari ini, Jumat (8/5/2026). Total nilai dividen yang dibayarkan mencapai Rp31,47 triliun atau sebesar Rp209 per saham bagi para pemegang saham yang terdaftar hingga 22 April 2026.

Pembagian dividen ini memberikan sentimen positif pada pergerakan saham BBRI di lantai bursa dengan penutupan perdagangan Kamis (7/5), saham BBRI tercatat melesat 4,75 persen ke level Rp3.310. Tren penguatan ini terlihat konsisten sejak awal Mei, di mana investor asing terus membukukan beli bersih (net buy) sejak tanggal 5 Mei 2026.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan bahwa pembagian dividen ini merupakan cerminan dari fundamental perusahaan yang kokoh, terutama pada segmen UMKM yang menjadi bisnis inti perseroan.

"Pembagian dividen ini didasarkan pada kinerja perseroan yang tetap positif, yang ditopang oleh penguatan pada segmen UMKM sebagai core business BRI, serta akselerasi transformasi digital yang terus memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi operasional," ujar Hery di Jakarta.

Keputusan ini telah mendapatkan persetujuan dalam RUPST pada 10 April 2026. Hery juga menambahkan bahwa dividen ini merupakan bentuk kontribusi nyata BRI kepada pembangunan nasional melalui penyetoran keuntungan kepada negara dan pemegang saham publik.