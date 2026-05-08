Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

BRI Bagikan Dividen Hari Ini, Investor Panen Cuan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |14:33 WIB
BRI Bagikan Dividen Hari Ini, Investor Panen Cuan
BRI resmi melakukan pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI resmi melakukan pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham untuk tahun buku 2025 pada Jumat (8/5/2026). Pembayaran dividen tersebut merupakan tindak lanjut atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BRI yang telah diselenggarakan pada 10 April 2026.

Adapun total dividen tunai yang dibagikan BRI mencapai Rp52,1 triliun atau sebesar Rp346 per saham. Nilai tersebut telah termasuk dividen interim sebesar Rp137 per saham atau Rp20,6 triliun yang sebelumnya telah dibayarkan pada 15 Januari 2026. Dengan demikian, sisa dividen tunai yang dibayarkan pada 8 Mei 2026 sebesar Rp209 per saham atau senilai Rp31,47 triliun.  

Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan bahwa kebijakan pembagian dividen tersebut tetap memperhatikan keseimbangan antara pemberian nilai tambah bagi pemegang saham dan penguatan struktur permodalan untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

“Pembagian dividen tersebut mencerminkan komitmen BRI dalam memberikan economic value yang optimal dan berkelanjutan kepada para pemegang saham, sekaligus mencerminkan fundamental yang kuat serta ketahanan kinerja Perseroan yang tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global,” ujarnya.

Kebijakan dividen BRI mencerminkan pendekatan yang seimbang antara distribusi laba kepada pemegang saham dan penguatan struktur permodalan untuk mendukung ekspansi bisnis ke depan. Pendekatan ini sejalan dengan strategi BRI dalam memastikan kualitas pertumbuhan positif yang berkelanjutan. Adapun pemegang saham yang berhak menerima dividen adalah investor yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) pada 22 April 2026.

(Agustina Wulandari )

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/11/3217261//bni_melodia_al_izhar-KZrI_large.jpeg
BNI Dukung Melodia 2026 Al-Izhar, Perkuat Ekosistem Keuangan Digital di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/11/3217167//umkm_binaan_bri_casa_grata_tampil_di_fha_2026-H1FG_large.jpg
Casa Grata Bawa Camilan Sehat Tampil di Food and Hospitality Asia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/278/3217147//bri-JpXz_large.jpg
BRI (BBRI) Cairkan Dividen Rp31,47 Triliun Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/11/3217128//pertamina_dan_apache_corporation_bahas_peluang_pengembangan_operasi_hulu_minyak_dan_gas_bumi-Udsc_large.jpeg
Pertamina dan Apache Bahas Peluang Kolaborasi Pengembangan Reservoir Kompleks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/482/3217068//huawei_watch_fit_5_series-HWM3_large.jpg
Segera Hadir, HUAWEI WATCH FIT 5 Series dengan Studi Risiko Diabetes Pertama di Industri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/11/3217032//holding_umi_bri_jangkau_lebih_dari_33_juta_nasabah_pinjaman-zMfH_large.jpg
Holding UMi Jangkau 33,7 Juta Pelaku Usaha, Wujud Komitmen BRI pada Ekonomi Kerakyatan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement