Gelar RUPSLB, Bank KB Bukopin (BBKP) Umumkan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

RUPSLB Bank KB Bukopin merupakan bentuk komitmen pemegang saham untuk terus mendorong pertumbuhan kinerja Perseroan di tengah berbagai tantangan industri perbankan. (Foto: dok KB Bukopin)

JAKARTA - PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Adapun agenda RUPSLB yang diusung yakni perubahan susunan pengurus Perseroan.

RUPSLB Bank KB Bukopin dengan keputusan aklamasi, menyetujui penunjukan Seng Hyup Shin sebagai Wakil Komisaris Utama Bank KB Bukopin, serta Im Jang Hyuk sebagai Direktur Bank KB Bukopin.

Perubahan susunan pengurus Perseroan ini akan berlaku secara efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang melibatkan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), serta memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Utama Bank KB Bukopin Tom (Woo Yeul) Lee mengatakan perubahan susunan pengurus Perseroan ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemegang saham untuk terus mendorong pertumbuhan kinerja Perseroan di tengah berbagai tantangan industri perbankan yang terus berkembang.

“Kami yakin perubahan ini akan memberikan semangat baru untuk mengantarkan Bank KB Bukopin menjadi bank yang terpercaya dan dicintai oleh nasabah dan masyarakat Indonesia,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (24/1/2024).

Sebelumnya, Seng Hyup Shin merupakan Direktur Keuangan Bank KB Bukopin, sementara Im Jang Hyuk menjabat sebagai Director KB Securities Co., Ltd.

Tom menambahkan, penyegaran yang dilakukan Perseroan akan semakin memperkuat harmonisasi dan kolaborasi. Diharapkan juga mampu mengakselerasi berbagai target bisnis Bank KB Bukopin.

“Kami optimis Komisaris dan Direktur yang baru, akan mampu membantu memperkuat berbagai program bisnis bank KB Bukopin di masa depan, sekaligus melakukan fungsi pengawasan, dan rekomendasi untuk kemajuan Perseroan,” ungkap Tom.