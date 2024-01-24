Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Gelar RUPSLB, Bank KB Bukopin (BBKP) Umumkan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Jack Newa , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |15:14 WIB
Gelar RUPSLB, Bank KB Bukopin (BBKP) Umumkan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
RUPSLB Bank KB Bukopin merupakan bentuk komitmen pemegang saham untuk terus mendorong pertumbuhan kinerja Perseroan di tengah berbagai tantangan industri perbankan. (Foto: dok KB Bukopin)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Adapun agenda RUPSLB yang diusung yakni perubahan susunan pengurus Perseroan.

RUPSLB Bank KB Bukopin dengan keputusan aklamasi, menyetujui penunjukan Seng Hyup Shin sebagai Wakil Komisaris Utama Bank KB Bukopin, serta Im Jang Hyuk sebagai Direktur Bank KB Bukopin.

Perubahan susunan pengurus Perseroan ini akan berlaku secara efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang melibatkan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), serta memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Utama Bank KB Bukopin Tom (Woo Yeul) Lee mengatakan perubahan susunan pengurus Perseroan ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemegang saham untuk terus mendorong pertumbuhan kinerja Perseroan di tengah berbagai tantangan industri perbankan yang terus berkembang.

“Kami yakin perubahan ini akan memberikan semangat baru untuk mengantarkan Bank KB Bukopin menjadi bank yang terpercaya dan dicintai oleh nasabah dan masyarakat Indonesia,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (24/1/2024).

Sebelumnya, Seng Hyup Shin merupakan Direktur Keuangan Bank KB Bukopin, sementara Im Jang Hyuk menjabat sebagai Director KB Securities Co., Ltd.

Tom menambahkan, penyegaran yang dilakukan Perseroan akan semakin memperkuat harmonisasi dan kolaborasi. Diharapkan juga mampu mengakselerasi berbagai target bisnis Bank KB Bukopin.

“Kami optimis Komisaris dan Direktur yang baru, akan mampu membantu memperkuat berbagai program bisnis bank KB Bukopin di masa depan, sekaligus melakukan fungsi pengawasan, dan rekomendasi untuk kemajuan Perseroan,” ungkap Tom.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/11/3181483//alfamart_sahabat_posyandu-pWK9_large.jpeg
Alfamart Sahabat Posyandu bersama Cussons Baby Sukses Jangkau Ribuan Ibu dan Anak di 34 Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/11/3181448//spaylater-2Cid_large.jpg
SPayLater Mendukung Pertumbuhan Inklusi Keuangan Digital di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/1/3181388//damri-zTn0_large.jpg
Charging Station DAMRI Cawang Resmi Beroperasi, Dukung Transportasi Umum Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/11/3181346//serbu_rabu-As7Z_large.jpg
Serbu Rabu, Saatnya Nikmati Promo XTRA Tengah Minggu di Shopee
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/25/3181327//fadli_zon_berdialog_bersama_bupati_siak-zjeZ_large.jpeg
Bahas Pelestarian Warisan Budaya Melayu, Menbud Lakukan Dialog bersama Bupati Siak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/11/3181202//bapenda_jakarta_pajak_dan_retribusi_daerah-fO3a_large.jpg
Kenali Perbedaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dua Pendapatan DKI Jakarta
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement