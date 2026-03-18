Mudik Gratis Berujung Mobil Listrik, Warga Bekasi Member Alfamart Bawa Pulang Denza D9

JAKARTA — Henri, warga Bekasi yang akan mudik menuju kampung halamannya di Indramayu, senang bukan main. Ia adalah peserta beruntung dari 3.500 peserta Mudik Asyik Alfamart–Alfagift 2026 yang mendapatkan grand prize satu unit mobil listrik Denza D9.

“Pertama kali diumumkan, jujur nggak bisa tidur semalaman. Terus mikirin ‘ini apa bener ya’ dalam hati gitu. Ya percaya gak percaya kan, diumumkan lewat live instagram Alfamart dan Alfagift. Ya namanya undian nggak berharap banyak ya, tapi saat nomor member Alfamart dan nama saya disebut, kaget bukan main,” ucap Henri di depan mobil listriknya saat ditemui di Museum Purna Bhakti Pertiwi, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, pada Rabu (18/3/2026) pagi.

Untuk Henri, mendapatkan mobil listrik mewah seharga hampir Rp1 miliar tersebut merupakan rezeki bagi anak keduanya yang tengah dalam kandungan.

“Rezeki istri yang lagi hamil. Lebaran tahun-tahun sebelumnya kita selalu naik sepeda motor. Tahun ini karena istri lagi hamil coba cari mudik yang naik bus. Sayakan sudah tujuh tahun jadi member Alfamart, saya dapat info di grup WhatsApp member dan sosial media Alfamart, terus saya belanja minimal Rp300 ribu untuk dapatkan tiketnya,” ujarnya dengan girang.

Tidak hanya itu, kebahagiaan juga dirasakan oleh tiga peserta mudik lainnya yang mendapatkan pengalaman istimewa. Mereka diantar langsung menuju kampung halaman menggunakan Toyota Innova Zenix, menjadikan perjalanan mudik mereka semakin nyaman dan berkesan. Momen ini menjadi salah satu kejutan yang paling dinanti dalam rangkaian program Mudik Asyik Alfamart–Alfagift tahun ini.

Program Mudik Asyik Alfamart yang digelar secara konsisten setiap tahunnya selalu membawa kenangan tersendiri bagi para pemudik yang mencari alternatif mudik ke kampung halamannya.