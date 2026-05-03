Kini Pangkalan Gas Bisa Jadi BRILink Agen, Peluang Tambah Penghasilan Baru

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperluas jangkauan layanan keuangan melalui jaringan BRILink Agen yang tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia. Kehadiran BRILink Agen membuat layanan keuangan semakin dekat dengan aktivitas masyarakat serta memperkuat inklusi keuangan hingga ke tingkat desa dan komunitas.

Pangkalan gas LPG menjadi salah satu jenis usaha yang potensial untuk berkembang sebagai BRILink Agen karena memiliki kedekatan dengan masyarakat dan melayani kebutuhan sehari-hari. Dengan menjadi BRILink Agen, pangkalan gas tidak hanya melayani kebutuhan energi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi titik layanan transaksi keuangan harian.

Masyarakat dapat membeli gas sekaligus melakukan berbagai transaksi dalam satu tempat, sehingga lebih praktis dan efisien. BRILink Agen menyediakan berbagai layanan seperti transfer, pembayaran tagihan dan cicilan, pembelian pulsa dan paket data, top-up uang elektronik dan e-wallet, hingga setor dan tarik tunai.

Bagi pemilik usaha, kehadiran BRILink Agen membuka peluang tambahan penghasilan dari fee transaksi yang dilakukan pelanggan. Di sisi lain, masyarakat juga memperoleh kemudahan karena berbagai kebutuhan transaksi dapat dilakukan lebih cepat dan dekat dari tempat tinggal.

Direktur Mikro BRI Akhmad Purwakajaya mengatakan bahwa BRILink Agen tidak hanya memperluas jangkauan layanan keuangan BRI, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan bagi UMKM, termasuk pemilik pangkalan gas LPG yang melayani kebutuhan masyarakat sehari-hari.