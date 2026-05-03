Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Kini Pangkalan Gas Bisa Jadi BRILink Agen, Peluang Tambah Penghasilan Baru

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 03 Mei 2026 |18:09 WIB
Kini Pangkalan Gas Bisa Jadi BRILink Agen, Peluang Tambah Penghasilan Baru
Pangkalan Gas jadi BRILink Agen. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperluas jangkauan layanan keuangan melalui jaringan BRILink Agen yang tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia. Kehadiran BRILink Agen membuat layanan keuangan semakin dekat dengan aktivitas masyarakat serta memperkuat inklusi keuangan hingga ke tingkat desa dan komunitas.

Pangkalan gas LPG menjadi salah satu jenis usaha yang potensial untuk berkembang sebagai BRILink Agen karena memiliki kedekatan dengan masyarakat dan melayani kebutuhan sehari-hari. Dengan menjadi BRILink Agen, pangkalan gas tidak hanya melayani kebutuhan energi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi titik layanan transaksi keuangan harian.

Masyarakat dapat membeli gas sekaligus melakukan berbagai transaksi dalam satu tempat, sehingga lebih praktis dan efisien. BRILink Agen menyediakan berbagai layanan seperti transfer, pembayaran tagihan dan cicilan, pembelian pulsa dan paket data, top-up uang elektronik dan e-wallet, hingga setor dan tarik tunai.

Bagi pemilik usaha, kehadiran BRILink Agen membuka peluang tambahan penghasilan dari fee transaksi yang dilakukan pelanggan. Di sisi lain, masyarakat juga memperoleh kemudahan karena berbagai kebutuhan transaksi dapat dilakukan lebih cepat dan dekat dari tempat tinggal.

Direktur Mikro BRI Akhmad Purwakajaya mengatakan bahwa BRILink Agen tidak hanya memperluas jangkauan layanan keuangan BRI, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan bagi UMKM, termasuk pemilik pangkalan gas LPG yang melayani kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/11/3216118//penyaluran_kredit_bri_untuk_segmen_umkm-OaF8_large.jpg
BRI Perkuat UMKM, Penyaluran Kredit Tembus Rp1.211 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/11/3216053//brilink_agen_siap_bawa_pulang_emas_lewat_program_spesial-kCaX_large.jpg
BRILink Agen Siap Bawa Pulang Emas lewat Program Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/11/3216055//bni_dukung_pemerataan_pendidikan_lewat_pendidikan_nasional-CKyH_large.jpg
Salurkan Beasiswa Nasional, Langkah BNI Dukung Pemerataan Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/11/3216030//pengguna_super_apps_brimo-5pqd_large.jpg
Capai 47,8 Juta Pengguna, BRImo Jadi Pilihan Kebutuhan Finansial Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/11/3215972//pnm_perluas_akses_pendidikan_dari_beasiswa_hingga_ruang_pintar_pnm-Cfpr_large.jpeg
PNM Perluas Akses Pendidikan dari Beasiswa hingga Ruang Pintar PNM di Pelosok Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/11/3215970//bri_peduli_ini_sekolahku-fj7K_large.jpg
Hardiknas 2026, BRI Peduli Gelar Ragam Kegiatan Inspiratif di SDN 104 Langensari Bandung
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement