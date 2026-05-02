Hardiknas 2026, BRI Peduli Gelar Ragam Kegiatan Inspiratif di SDN 104 Langensari Bandung

BANDUNG - Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 yang diperingati setiap tanggal 2 Mei, BRI melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli mengambil peran dalam mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia melalui Program BRI Peduli “Ini Sekolahku”.

Dalam program ini, BRI Peduli menyelenggarakan berbagai kegiatan di SDN 104 Langensari, Kec. Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat serta menyalurkan berbagai bantuan dalam mendukung kegiatan belajar para siswa. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pemberian materi literasi keuangan dasar oleh Relawan BRI dan kelas inspirasi di mana para siswa diberikan pemahaman tentang pentingnya menabung sejak dini serta mengenal uang dan fungsinya.

Selain itu, BRI Peduli juga menyalurkan berbagai bantuan seperti bantuan fasilitas pembelajaran berupa dua unit proyektor sebagai sarana pendukung proses belajar-mengajar di sekolah serta pembagian makanan ringan dan alat tulis kepada para siswa.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan, kegiatan ‘Ini Sekolahkuˮ di SDN 104 Langensari yang menghadirkan kegiatan edukatif dan inspiratif merupakan bentuk dukungan dan penguatan motivasi belajar siswa.

Melalui kelas inspiratif dari Relawan BRI, dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa sekolah dasar, khususnya dalam memahami dasar-dasar literasi keuangan yang diharapkan mampu menumbuhkan kebiasaan finansial yang positif sejak dini, sekaligus meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pengenalan dunia kerja dan inspirasi profesi.

“Ini adalah wujud nyata kepedulian BRI bagi kemajuan pendidikan di Indonesia yang tentunya selalu kami upayakan adaptif terhadap perkembangan zaman serta kebutuhan masa depan generasi muda,” ucap Dhanny.

Di lain pihak, Dedeh Mulyani selaku Kepala Sekolah Sekolah SDN 104 Langensari menambahkan, sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah penerima program BRI Peduli “Ini Sekolahku” pada 2025. Sebelum dilakukan renovasi, SDN 104 Langensari merupakan sekolah dengan kondisi bangunan yang parah dan diperlukan perbaikan. Ini terlihat dari bangunan sekolah tersebut sangat memprihatinkan, seperti gedung yang rusak dan atap yang bocor karena usia bangunan sekolah yang telah lama.