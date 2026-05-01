HOME FINANCE

Produk Lokal Mendunia, UMKM Binaan BRI Tembus Pasar Global di FHA Singapura 2026

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |11:21 WIB
UMKM Binaan BRI berhasil tembus pasar global di ajang FHA 2026.
JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) secara konsisten memperluas jangkauan produk nasional di pasar dunia melalui partisipasi strategis dalam Food and Hospitality Asia (FHA) 2026 di Singapura pada 21-24 April 2026.

Kehadiran ini merupakan bagian dari strategi Perseroan untuk mengintegrasikan UMKM binaan ke dalam ekosistem perdagangan internasional yang lebih luas. 

Sinergi strategis antara BRI, KBRI Singapura, Kementerian Perdagangan, dan Bank Indonesia ini membuahkan hasil signifikan melalui 14 kesepakatan dagang senilai 3,17 juta Dolar AS atau sekitar Rp54,5 miliar. Komoditas unggulan seperti madu, bumbu organik, dan produk pertanian menjadi unggulan dalam transaksi yang menunjukkan tingginya minat pasar luar negeri.

Di luar nilai kontrak tersebut, terdapat potensi transaksi lanjutan yang diproyeksikan mencapai 10,3 juta Dolar AS atau hampir Rp177 miliar, mencakup kategori pangan sehat, hasil perikanan, hingga aneka rempah.

Sebanyak 16 UMKM hasil kurasi dari berbagai program pemberdayaan BRI turut tampil membawa ragam inovasi di bidang pangan olahan, kesehatan herbal, hingga komoditas agro. Para pelaku usaha ini menyuguhkan deretan merek unggulan seperti camilan sehat Casa Grata, sambal pecel Pelita Lumpang Mas, hingga cokelat artisan besutan PT Sumatra Coklat Indonesia.

Kehadiran mereka merupakan bukti nyata dari daya saing produk lokal yang kini mampu memenuhi standar kualitas serta regulasi ketat di pasar internasional.

Direktur Commercial Banking BRI Alexander Dippo Paris Y S menekankan bahwa keberadaan para UMKM unggulan ini merupakan validasi atas kapasitas produk lokal Indonesia dalam menjawab ekspektasi pasar global yang kompetitif. 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/11/3215790//bri_umkm_cokelatin-I06M_large.jpeg
Cerita Inspiratif Cokelatin, UMKM Lokal Menembus Pasar Global bersama BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/11/3215793//bni_perluas_layanan_qris_ke_china-X5jP_large.jpeg
QRIS wondr by BNI Bisa Dipakai di China, Transaksi Lintas Negara Makin Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/11/3215804//ptk_goes_to_campus_makassar-wGel_large.jpeg
Pertamina Trans Kontinental Goes to Campus, Dukung Kualitas Talenta Maritim Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/12/3215758//high_tea_with_highend_standard_chartered-t3Pn_large.jpeg
High Tea with HighEnd dan Standard Chartered Hadir Lagi, Rayakan Perempuan Modern
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/16/3215690//defend_it360_luncurkan_logo_baru-xH3z_large.jpeg
Masuk Ekosistem XLSMART, Defend IT360 Perkuat Keamanan Siber Terintegrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/25/3215645//fine_dining_di_aperitif-mL6J_large.jpg
Restoran Fine Dining di Ubud Ini Tawarkan Suasana Mewah Klasik ala The Great Gatsby
