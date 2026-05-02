HOME FINANCE

PNM Perluas Akses Pendidikan dari Beasiswa hingga Ruang Pintar PNM di Pelosok Negeri

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 02 Mei 2026 |11:23 WIB
PNM Perluas Akses Pendidikan dari Beasiswa hingga Ruang Pintar PNM di Pelosok Negeri
PNM perluas akses pendidikan dari beasiswa hingga Ruang Pintar PNM. (Foto: dok PNM)
JAKARTA - Pendidikan masih menjadi fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Pemerintah telah menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas strategis dalam pembangunan nasional, yang tercermin dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada poin ke-4 yang menekankan pembangunan sumber daya manusia melalui penguatan sektor pendidikan. 

Sejalan dengan arah tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmen dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi keluarga prasejahtera. Hingga Mei 2026, PNM telah menyalurkan beasiswa pendidikan kepada lebih dari 4.058 anak nasabah, mulai dari jenjang SD hingga perguruan tinggi, sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. 

Tidak hanya itu, PNM juga menghadirkan program Ruang Pintar sebagai sarana belajar alternatif bagi anak-anak nasabah dan masyarakat sekitar. Program ini menyasar anak usia sekolah dasar hingga menengah, dengan pendekatan pembelajaran yang interaktif dan inklusif. Hingga saat ini, sebanyak 160 Ruang Pintar telah hadir di berbagai wilayah Indonesia, menjangkau 6.017 peserta didik. 

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan PNM dalam mendukung peningkatan literasi dan kualitas pendidikan. Pada momentum Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 yang mengusung tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” menjadi pengingat bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk menghadirkan pendidikan yang merata. 

Sekretaris Perusahaan PNM Dodot Patria Ary menyampaikan bahwa akses terhadap pendidikan yang layak merupakan hak setiap anak, termasuk anak-anak dari keluarga prasejahtera yang menjadi bagian dari ekosistem PNM.

Berita Terkait
Hardiknas 2026, BRI Peduli Gelar Ragam Kegiatan Inspiratif di SDN 104 Langensari Bandung
Marak Modus Penipuan KUR, BRI Imbau Masyarakat Jaga Data Pribadi
Bayar PBB-P2 Lebih Awal, Warga Jakarta Bisa Nikmati Keringanan hingga 10 Persen
Pembayaran Digital BRI Kian Kuat, Transaksi Debit Contactless Naik 1.144 Persen YoY
Produk Lokal Mendunia, UMKM Binaan BRI Tembus Pasar Global di FHA Singapura 2026
Cerita Inspiratif Cokelatin, UMKM Lokal Menembus Pasar Global bersama BRI
