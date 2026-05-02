BRILink Agen Siap Bawa Pulang Emas lewat Program Spesial

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat ekosistem keagenan melalui berbagai program yang mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas BRILink Agen di seluruh Indonesia. Salah satu inisiatif terbaru diwujudkan melalui program khusus bagi BRILink Agen Member Merah Indogrosir, yang memberikan kesempatan bagi agen untuk naik level sekaligus membawa pulang berbagai reward menarik.

Program yang berlangsung hingga 31 Desember 2026 ini dirancang untuk mendorong peningkatan transaksi bagi agen dengan performa terbaik. Melalui program ini, BRI tidak hanya menghadirkan peluang peningkatan pendapatan, tetapi juga memperkuat peran BRILink Agen sebagai ujung tombak layanan keuangan inklusif di masyarakat.

Dalam program tersebut, terdapat dua skema utama yang dapat diikuti oleh BRILink Agen Member Merah Indogrosir. Pertama, skema reaktivasi, dengan memberikan insentif berupa reward saldo LinkAja sebesar Rp500.000 kepada agen yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut meliputi pelaksanaan transaksi minimal melalui EDC MPOS maupun BRILink Mobile dengan nominal fee-based income (FBI) yang telah ditentukan, serta mencapai break even point (BEP) sebanyak dua kali selama periode program.

Kedua, skema “Racing Agen” yang memberikan penghargaan kepada agen dengan kinerja terbaik selama periode program. Agen yang berhasil mencatatkan FBI kumulatif tertinggi berkesempatan menjadi pemenang dan memperoleh hadiah menarik berupa logam mulia.

Pada kategori ini, sebanyak 20 agen akan menjadi pemenang, dengan rincian lima agen terbaik sebagai juara pertama mendapatkan emas batangan 2 gram, serta 15 agen berikutnya sebagai juara kedua mendapatkan emas batangan 1 gram.

Direktur Bisnis Mikro BRI Akhmad Purwakajaya menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi BRI dalam memperkuat jaringan keagenan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

“BRI secara konsisten menghadirkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kapabilitas dan produktivitas BRILink Agen. Melalui program ini, kami ingin mendorong agen agar semakin aktif, kompetitif, dan mampu memberikan layanan keuangan yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya di segmen mikro,” ujarnya.