102 UMKM Bergerak Bersama Alfamart di Warteg Gratis, Bagikan 60.000 Paket di 34 Kota

Warteg Gratis Alfamart terus salurkan paket makanan berbuka puasa melalui kolaborasi dengan 102 mitra UMKM warteg. (Foto: dok Alfamart)

JAKARTA — Menjelang akhir Ramadan, program Warteg Gratis Alfamart terus menyalurkan paket makanan berbuka puasa di 34 kota di Indonesia. Melalui kolaborasi dengan 102 mitra UMKM warteg, sebanyak 60.000 paket makanan berbuka dibagikan kepada masyarakat selama satu bulan penuh Ramadan.

Pada pelaksanaannya tahun ini, program ini turut didukung oleh WINGS Group melalui sejumlah produknya seperti Kecap Sedaap, Mama Lemon, So Fresh, Ciptadent, dan Top Coffee. Bank Aladin Syariah juga ikut berpartisipasi.

Program yang diinisiasi Alfamart sejak 2021 ini telah menjangkau lebih dari 150.000 penerima manfaat sekaligus melibatkan ratusan pelaku UMKM warteg di berbagai daerah.

Hingga Ramadan tahun ini, Warteg Gratis Alfamart terus dijalankan secara konsisten sebagai bagian dari program berbagi kebaikan di bulan Ramadan.

Corporate Affairs Director Alfamart, Solihin mengatakan program Warteg Gratis merupakan bagian dari komitmen sosial berkelanjutan perusahaan.