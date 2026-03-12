Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

102 UMKM Bergerak Bersama Alfamart di Warteg Gratis, Bagikan 60.000 Paket di 34 Kota

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |19:00 WIB
102 UMKM Bergerak Bersama Alfamart di Warteg Gratis, Bagikan 60.000 Paket di 34 Kota
Warteg Gratis Alfamart terus salurkan paket makanan berbuka puasa melalui kolaborasi dengan 102 mitra UMKM warteg. (Foto: dok Alfamart)
A
A
A

JAKARTA — Menjelang akhir Ramadan, program Warteg Gratis Alfamart terus menyalurkan paket makanan berbuka puasa di 34 kota di Indonesia. Melalui kolaborasi dengan 102 mitra UMKM warteg, sebanyak 60.000 paket makanan berbuka dibagikan kepada masyarakat selama satu bulan penuh Ramadan.

Pada pelaksanaannya tahun ini, program ini turut didukung oleh WINGS Group melalui sejumlah produknya seperti Kecap Sedaap, Mama Lemon, So Fresh, Ciptadent, dan Top Coffee. Bank Aladin Syariah juga ikut berpartisipasi.

Program yang diinisiasi Alfamart sejak 2021 ini telah menjangkau lebih dari 150.000 penerima manfaat sekaligus melibatkan ratusan pelaku UMKM warteg di berbagai daerah.

Hingga Ramadan tahun ini, Warteg Gratis Alfamart terus dijalankan secara konsisten sebagai bagian dari program berbagi kebaikan di bulan Ramadan.

Corporate Affairs Director Alfamart, Solihin mengatakan program Warteg Gratis merupakan bagian dari komitmen sosial berkelanjutan perusahaan.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/340/3206728//wakil_ketua_iii_dprd_kota_tangerang_turidi_susanto-cjRX_large.jpeg
Sinergi Pemkot Tangerang dan Kawasan Sekitar dalam Penataan Aset secara Terpadu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/11/3206719//pegadaian_dan_pelaku_industri_emas_inisiasi_ibma-TY3t_large.jpeg
Pegadaian dan Pelaku Industri Emas Inisiasi IBMA, Langkah Nyata Dukung Asta Cita Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/11/3206592//pegadaian_dukung_pemerintah_wujudkan_generasi_emas-AoSd_large.jpeg
Satu Tahun Danantara Indonesia, Pegadaian Dukung Pemerintah Cetak Generasi Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/25/3206577//ez_link_singapore-Osm5_large.jpg
Panduan Lengkap Pakai EZ Link untuk Liburan di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/11/3206481//alfamart_softex_revitalisasi_toilet_sekolah-TmZG_large.jpeg
Softex Beary Cool bersama Alfamart dan Cita Sehat Foundation Wujudkan Toilet Sekolah Lebih Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/11/3206478//pelindo_arus_logistik_lebaran-uqZR_large.jpeg
Aktivitas Kawasan Industri dan Lebaran Dongkrak Arus Logistik Jateng-Jatim
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement