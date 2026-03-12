Softex Beary Cool bersama Alfamart dan Cita Sehat Foundation Wujudkan Toilet Sekolah Lebih Layak

JAKARTA - Setelah meluncurkan inisiatif kolaboratif BEARbagi kebaikan BEARsama Beary Cool pada Oktober 2025, Softex Beary Cool, Alfamart, dan Cita Sehat Foundation kini resmi mengumumkan capaian pertama dari program revitalisasi toilet sekolah.

Sampai saat ini, empat toilet di empat sekolah berbeda di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat telah berhasil direnovasi, menghadirkan fasilitas sanitasi yang lebih bersih, aman, sehat, dan layak bagi para siswa.

Salah satu sekolah yang telah merasakan manfaat langsung program ini adalah SMPN 2 Kotabaru, Karawang, di mana toilet sekolah kini hadir dalam kondisi jauh lebih baik setelah proses perbaikan.

Revitalisasi ini juga menjadi bukti nyata bagaimana kontribusi konsumen dapat mendorong perubahan positif. Setiap pembelian 1 pack Softex Beary Cool di Alfamart dan Alfagift otomatis dikonversi menjadi donasi Rp500 per 1 pack, yang seluruhnya dialokasikan untuk perbaikan toilet sekolah di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat.

Sebagai inovasi terbaru dari PT Softex Indonesia, Softex Beary Cool mengandung ekstrak Lavender alami serta memberikan efek relaksasi dan sensasi sejuk hingga 5 jam, sehingga membantu siswi tetap merasa nyaman selama menstruasi meski dalam cuaca panas.

Dengan manfaat tersebut, Softex Beary Cool tidak hanya memberikan kenyamanan personal bagi perempuan muda Indonesia, tetapi juga menjadi jembatan kebaikan melalui kontribusi nyata pada perbaikan sanitasi sekolah.