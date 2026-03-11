Advertisement
HOME FINANCE

Wujudkan Lebaran Bareng Keluarga, Ikut Mudik Gratis #MAUDIKBersama Cermati Fintech Group

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |14:45 WIB
Wujudkan Lebaran Bareng Keluarga, Ikut Mudik Gratis #MAUDIKBersama Cermati Fintech Group
Mudik gratis #MAUDIKBersama Cermati Fintech Group. (Foto: dok Cermati)
A
A
A

JAKARTA - Cermati Fintech Group (CFG) membuka kesempatan bagi masyarakat Indonesia yang berdomisili di Kota Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi untuk melepas rindu dengan kampung halamannya saat Hari Raya Idulfitri, dalam program mudik ‘GRATIS’ bertajuk #MAUDIKBersama. Program ini akan diadakan pada Sabtu, 14 Maret 2026, dengan tujuan keberangkatan Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Ini merupakan program CSR (Corporate Social Responsibility) CFG bersama kelima entitasnya yakni Cermati, Cermati Protect, Cermati Invest, Indodana Finance, dan Indodana Fintech, sebagai bentuk sinergi dalam memberikan apresiasi kepada masyarakat Indonesia, termasuk para mitra dan nasabah atau pengguna layanan keuangan dari masing-masing produk CFG.

CEO Cermati Fintech Group, Andhy Koesnandar mengatakan, pihaknya memahami  bahwa mudik telah menjadi tradisi masyarakat Indonesia.

“Oleh karena itu, kami hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat di tengah tingginya permintaan transportasi musim Lebaran, dengan rute yang luas menjangkau Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kami berharap program #MAUDIKBersama ini dapat membantu lebih banyak orang untuk pulang dengan aman, gratis, dan tanpa kendala,” katanya. 

CFG memastikan setiap peserta mendapatkan pengalaman perjalanan yang "Manis dan Berkesan", tanpa dipungut biaya. Para peserta mudik akan mendapatkan fasilitas berikut ini:

  • Konsumsi lengkap,
  • Asuransi perjalanan, 
  • Paket merchandise eksklusif (kaos, bantal leher, payung, dan voucher belanja),
  • Hiburan dan doorprize menarik selama perjalanan.

Rute Perjalanan

Telusuri berita finance lainnya
