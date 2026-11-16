4 Fakta Rencana Koperasi Beli Aset Bukopin, KB Bank Tegaskan Tak Akan Dijual

Rencana konsorsium koperasi untuk membeli aset dan mengelola kembali sejumlah anak perusahaan Bank Bukopin. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Rencana konsorsium koperasi untuk membeli aset dan mengelola kembali sejumlah anak perusahaan Bank Bukopin mendapat tanggapan dari KB Bank. Perseroan menegaskan tidak memiliki rencana divestasi maupun pelepasan saham oleh KB Financial Group, meski Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan adanya penjajakan pembelian aset yang berkaitan dengan Bukopin.

Rencana tersebut disampaikan Ferry di Jakarta Selatan pada Senin (9/11/2026). Dia menyebut sejumlah koperasi tengah menyiapkan konsorsium untuk membeli aset dan mengambil bagian dalam pengelolaan kembali anak perusahaan Bukopin.

Sementara itu, KB Bank menegaskan KB Kookmin Bank tetap menjadi pemegang saham pengendali dan seluruh kegiatan usaha perseroan berjalan normal.

Lantas, bagaimana perkembangan rencana tersebut dan apa tanggapan KB Bank? Berikut empat faktanya.

1. Konsorsium Koperasi Disiapkan untuk Beli Aset Bukopin

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan rencana sejumlah koperasi membentuk konsorsium untuk membeli aset Bank Bukopin, yang kini dikenal sebagai KB Bank.

Ferry mengatakan, konsorsium tersebut tidak hanya disiapkan untuk membeli aset, tetapi juga mengelola kembali sejumlah anak perusahaan yang berkaitan dengan Bukopin.