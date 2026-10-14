Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kopdes Merah Putih Layani Pembayaran Gaji PNS Tahun Ini

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |15:41 WIB
Kopdes Merah Putih Layani Pembayaran Gaji PNS Tahun Ini
Skema pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). (Foto: Okezone.com/Feby)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono memastikan skema pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Kopdes Merah Putih mulai diberlakukan tahun ini. Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan anggaran untuk merealisasikan skema tersebut.

Ferry mengatakan, anggaran untuk pembayaran gaji PNS melalui Kopdes Merah Putih telah diajukan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dengan demikian, pembayaran melalui koperasi tersebut diharapkan dapat segera direalisasikan.

"Mulai sekarang kok. Mulai, sudah apa namanya, diajukan ke Kementerian Keuangan, sudah akan siap dibayarkan," ungkap Ferry dalam Rapat Koordinasi Terbatas KDKMP, Rabu (14/10/2026).

Ferry kembali memastikan bahwa pelaksanaan skema tersebut tidak perlu menunggu hingga 2027. Ketika ditanya apakah kebijakan itu mulai berlaku tahun ini, ia memberikan jawaban singkat.

"Sekarang (2026) ini," pungkasnya.

Meski demikian, Ferry belum merinci mekanisme teknis pembayaran gaji PNS melalui koperasi maupun tahapan pelaksanaannya.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koperasi (Seskemenkop) Ahmad Zabadi menegaskan bahwa peran koperasi tidak akan menggeser fungsi perbankan, termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/320/3247814//kopdes-3McH_large.jpg
Kopdes Merah Putih Akan Jadi Tempat Penyaluran Bantuan Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/320/3247808//menko_zulhas-FYtD_large.jpg
Menko Zulhas Targetkan 35.000 Kopdes Merah Putih Beroperasi hingga Akhir 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/320/3247455//pns-2cvS_large.jpeg
Kemendagri Buka Suara soal Gaji ASN Lewat Kopdes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/320/3247202//kopdes-U0nj_large.jpg
Kopdes Merah Putih Diminta Pasok Lele untuk MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/320/3247150//gaji_pns-jF13_large.jpeg
3 Fakta RI Punya Uang, Gaji PNS Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/320/3246791//gaji_pns-Mr1H_large.jpeg
Kemenkop Buka Suara soal Gaji ASN Lewat Koperasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement