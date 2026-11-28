LPDB Koperasi Buka Pendaftaran Lembaga Inkubator 2027, Berikut Syaratnya

JAKARTA - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi membuka pendaftaran calon lembaga inkubator untuk Program Inkubasi 2027. Melalui program ini, LPDB Koperasi mengajak lembaga inkubator di seluruh Indonesia untuk berkolaborasi dalam memperkuat kapasitas dan pengembangan usaha koperasi.

Pendaftaran dibuka hingga 9 Desember 2026 mendatang. Calon lembaga inkubator dapat menyampaikan pendaftaran dan mengakses informasi persyaratan melalui laman resmi inkubator.lpdb.id.

Program ini menjadi bagian dari upaya LPDB Koperasi dalam memperkuat ekosistem koperasi melalui pendampingan usaha yang terstruktur, profesional, dan berkelanjutan.

Kehadiran lembaga inkubator diharapkan dapat membantu koperasi meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat model bisnis, serta mengembangkan potensi usaha agar semakin produktif dan berdaya saing.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto mengatakan bahwa pengembangan koperasi membutuhkan dukungan yang tidak hanya berfokus pada pembiayaan, tetapi juga pada peningkatan kemampuan pengelolaan dan kesiapan usaha.

“Program Inkubasi 2027 merupakan salah satu langkah LPDB Koperasi untuk memperkuat koperasi melalui pendampingan yang lebih terarah. Kami mengajak lembaga inkubator yang memiliki kapasitas dan pengalaman untuk bergabung, berkolaborasi, serta bersama-sama membangun koperasi yang semakin profesional, produktif, dan mampu berkembang secara berkelanjutan,” ujar Krisdianto dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (28/11/2026).

Menurutnya, lembaga inkubator memiliki peran penting dalam membantu koperasi mengenali potensi usaha, menyusun perencanaan bisnis, memperbaiki tata kelola, serta meningkatkan kesiapan dalam menghadapi tantangan pasar.

Melalui kolaborasi dengan lembaga inkubator, LPDB Koperasi berharap proses pengembangan koperasi dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing koperasi, termasuk dalam mengoptimalkan potensi ekonomi di daerah.

Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman menjelaskan bahwa calon lembaga inkubator yang ingin mengikuti Program Inkubasi 2027 harus memenuhi sejumlah kriteria dan persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

“Kami membuka kesempatan bagi lembaga inkubator yang memiliki legalitas jelas, sumber daya manusia profesional, sarana dan prasarana memadai, serta pengalaman dalam melakukan pendampingan usaha. Kami berharap lembaga inkubator yang mendaftar memiliki komitmen dan kesiapan untuk mendukung pengembangan koperasi secara nyata,” kata Deva.