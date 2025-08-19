Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Perkuat Ekosistem Koperasi, Wamenkop Dorong LPDB Sinergi dengan Mitra Strategis

Dwinarto , Jurnalis-Selasa, 19 Agustus 2025 |07:26 WIB
Perkuat Ekosistem Koperasi, Wamenkop Dorong LPDB Sinergi dengan Mitra Strategis
Perkuat Ekosistem Koperasi, Wamenkop Dorong LPDB Sinergi dengan Mitra Strategis (Foto: Dokumentasi)
JAKARTA - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono memberikan pesan penting agar Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) semakin memperkuat peran dalam menghadapi tantangan ke depan.

Ferry menekankan bahwa sinergi antara LPDB bersama mitra strategis, gerakan koperasi, dan seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan dalam membangun sektor koperasi yang lebih tangguh.

“LPDB hadir bukan hanya sebagai lembaga penyalur dana, tetapi juga sebagai motor penggerak dalam pemberdayaan dan pembangunan ekosistem yang sehat bagi koperasi,” ujar Ferry di Jakarta, Senin 18 Agustus 2025.

Diketahui LPDB memperingati hari jadinya yang ke-19 pada Senin. Menurutnya, kiprah LPDB selama hampir dua dekade telah memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan koperasi di Indonesia. Karena itu, ia berharap LPDB terus menjaga kepercayaan dan meningkatkan peran sebagai mitra strategis koperasi.

“Semoga LPDB semakin memberikan manfaat besar bagi gerakan koperasi di Indonesia, terus maju, dan senantiasa menjadi inspirasi,” pungkas Ferry.

(Dani Jumadil Akhir)

