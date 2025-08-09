Wamenkop: Koperasi Desa Kunci Pemulihan Ekonomi Umat dan Bangsa

Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menerima penghargaan dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menerima penghargaan dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai Tokoh Perubahan Ekonomi Indonesia atas dedikasi dan kontribusinya dalam menggerakkan ekonomi umat dan bangsa.

Ferry menilai penghargaan ini merupakan amanah yang mendorongnya untuk merealisasikan rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

“Harapannya kami meminta doa dan dukungan agar rencana Presiden ini bisa berjalan baik dan lancar, serta memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat, menghilangkan kemiskinan,” ujar Ferry.

Ferry menjelaskan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan didukung oleh sistem data desa yang lebih akurat sehingga program pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara presisi.

Selain menjadi penyalur program pemerintah, koperasi desa akan berfungsi sebagai off-taker hasil produk masyarakat desa seperti pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kerajinan, hingga kuliner.

Ferry menambahkan, program ini akan dikembangkan dengan membangun ekosistem koperasi yang terhubung dengan koperasi pondok pesantren dan koperasi pembiayaan syariah yang sudah lebih maju, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Barat.

“Harapannya, koperasi kembali menjadi kekuatan ekonomi penting, sesuai amanah Pasal 33 UUD 1945. Kalau koperasinya maju, rakyat maju, umat maju,” kata Ferry.