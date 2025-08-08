Satgas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Kumpulkan Semua Gubernur, 10.000 Kopdes Mulai Beroperasi

JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Nasional Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih menggelar rapat koordinasi nasional bersama seluruh gubernur di Bali pada hari ini Jumat (8/8/2025).

Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Nasional Koperasi Desa Merah Putih.

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, serta perwakilan BUMN. Rapat menjadi kelanjutan dari peluncuran program pembentukan 80.000 koperasi desa (Kopdes) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Klaten, Jawa Tengah pada Juli lalu.

Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Ferry Juliantono mengatakan rapat tersebut bertujuan mengevaluasi pelaksanaan tahap awal atau mock-up operasional koperasi desa.

Ferry yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Agustus ini ditargetkan mulai operasional sekitar 10.000 Kopdes secara bertahap. Karena itu, koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi sangat penting," ujar Ferry.

Menurut Ferry, tahapan operasional yang akan dimulai bulan ini mencakup pelatihan bagi pengurus Kopdes, pematangan aset yang akan dikelola serta finalisasi skema pembiayaan dan model bisnis koperasi desa.