Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Satgas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Kumpulkan Semua Gubernur, 10.000 Kopdes Mulai Beroperasi

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |18:03 WIB
Satgas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Kumpulkan Semua Gubernur, 10.000 Kopdes Mulai Beroperasi
Satgas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Kumpulkan Semua Gubernur, 10.000 Kopdes Mulai Beroperasi
A
A
A

JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Nasional Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih menggelar rapat koordinasi nasional bersama seluruh gubernur di Bali pada hari ini Jumat (8/8/2025). 

Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Nasional Koperasi Desa Merah Putih.

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, serta perwakilan BUMN. Rapat menjadi kelanjutan dari peluncuran program pembentukan 80.000 koperasi desa (Kopdes) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Klaten, Jawa Tengah pada Juli lalu.

Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Ferry Juliantono mengatakan rapat tersebut bertujuan mengevaluasi pelaksanaan tahap awal atau mock-up operasional koperasi desa. 

Ferry yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. 

"Agustus ini ditargetkan mulai operasional sekitar 10.000 Kopdes secara bertahap. Karena itu, koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi sangat penting," ujar Ferry.

Menurut Ferry, tahapan operasional yang akan dimulai bulan ini mencakup pelatihan bagi pengurus Kopdes, pematangan aset yang akan dikelola serta finalisasi skema pembiayaan dan model bisnis koperasi desa.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175223/menkop_ferry-P7TW_large.jpg
Aturan Terbit, Menkop Sebut Koperasi Bisa Kelola Tambang Mineral dan Batu Bara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169491/menkop_ferry-c2eX_large.jpg
Menkop Ferry Ungkap Peran Koperasi Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/320/3168936/menkop_ferry-hqJ8_large.jpg
Menkop Ferry Ungkap Target Baru Prabowo untuk Koperasi Desa Merah Putih 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168634/prabowo_subianto-8g9x_large.jpg
Prabowo Ingin Koperasi Desa Jual Obat Murah hingga LPG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167641/bank_mandiri-Qygi_large.jpg
Koperasi Merah Putih Sudah Bisa Ajukan Pinjaman ke Bank Himbara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/320/3164816/pembiayaan_koperasi_merah_putih-GbCn_large.jpg
Aturan Rampung, Pembiayaan Koperasi Merah Putih Cair Agustus-September
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement