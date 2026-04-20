Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Rekrutmen Manajer Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Diserbu 383.830 Orang

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |16:41 WIB
Rekrutmen Manajer Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Diserbu 383.830 Orang
Rekrutmen Manajer Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Diserbu 383.830 Orang (Foto: Dokumentasi)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melaporkan jumlah pendaftar untuk posisi manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dan Kampung Nelayan telah mencapai 383.830 orang sejak dibuka pada pekan lalu.

Zulhas sapaan akrabnya menjelaskan bahwa kebutuhan awal mencakup 30 ribu manajer untuk Kopdes Merah Putih dan 5.467 untuk Kampung Nelayan. Namun, tingginya minat masyarakat membuat jumlah pendaftar melonjak jauh melampaui kebutuhan.

"Ini yang daftar banyak. Jadi sudah 383.830 (pendaftar), terdiri dari, 220.364 untuk Koperasi Desa, 64 ribu Kampung Nelayan. Ini (data) hari ini, jam 10.30. Tadi totalnya 383.830," kata Zulhas.

Jumlah ini diperkirakan masih terus bertambah seiring proses pendaftaran yang masih berlangsung. Zulhas juga mengakui bahwa lonjakan pendaftar sempat membuat sistem pendaftaran mengalami gangguan.

"Karena ini yang daftar banyak, kadang-kadang hang websitenya itu. Ini kita nyatakan memang pendaftarnya terbuka, transparan, jujur dan tidak ada yang menjamin-jamin bisa diterima, ya terbuka apa adanya saja," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement