5 Fakta Koperasi Desa, Pengurus Diangkat Jadi Pegawai BUMN

JAKARTA - Pemerintah mulai membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dan Kampung Nelayan. Sebanyak 35.476 lapangan pekerjaan dibuka dengan pendaftaran tahap pertama dibuka mulai hari ini 15 April hingga 24 April 2026.

Langkah ini merupakan bagian dari percepatan pelaksanaan arahan Presiden dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 mengenai percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Berikut fakta-fakta Koperasi Desa yang dirangkum Okezone, Minggu (19/4/2026).

1. Rekrutmen Koperasi Merah Putih

Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan di tingkat desa, kelurahan, dan kawasan pesisir membutuhkan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan mampu menjadi penggerak ekonomi rakyat dari akar rumput.

"Rekrutmen ini diharapkan menjadi bagian penting dari upaya membangun ekosistem kelembagaan ekonomi desa yang kuat, modern, dan berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/4/2026).