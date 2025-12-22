Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

5 Fakta Akad Massal Puluhan Ribu Rumah Subsidi oleh Prabowo, Program Lanjutan dari Era SBY hingga Jokowi

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |05:10 WIB
5 Fakta Akad Massal Puluhan Ribu Rumah Subsidi oleh Prabowo, Program Lanjutan dari Era SBY hingga Jokowi
Presiden Prabowo Subianto meresmikan akad rumah subsidi. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan akad rumah subsidi. Menurutnya, program perumahan rakyat bukanlah kebijakan instan, melainkan hasil dari proses panjang lintas pemerintahan yang harus terus dijaga dan ditingkatkan.

Tercatat akad serentak mencapai 50.030 rumah subsidi se-Indonesia dalam acara yang digelar di Kota Serang, Banten.

Berikut fakta-fakta menarik terkait rumah subsidi yang diteruskan Prabowo dari era SBY hingga Jokowi, Senin (22/12/2025):

1. 50.030 Rumah Subsidi

“Pada hari ini, Sabtu 20 Desember 2025, saya, Prabowo Subianto, Presiden RI, secara resmi nyatakan akad massal 50.030 KPR Sejahtera FLPP dan serah terima kunci dimulai,” ucap Prabowo.

2. Program Era SBY hingga Jokowi

“Prestasi luar biasa 50.030 akad massal rumah subsidi. Program ini dimulai dari Presiden SBY, diteruskan oleh Pak Jokowi, dan saya teruskan serta tingkatkan. Tidak ada pembangunan bangsa yang tidak dilakukan pada periode yang panjang. Kita di sini karena Bung Karno, kita di sini karena Pak Harto, kita di sini karena semua pemimpin. Harus kita sadari,” ujar Prabowo.

3. Prabowo Peringatkan Kualitas Rumah Subsidi

Prabowo secara tegas meminta para pengembang untuk menjaga dan meningkatkan kualitas rumah subsidi yang dibangun agar benar-benar layak huni dan bermartabat.

“Dan Pak Ara (Menteri PKP), pikirkan para pengembang ya, perbaiki kualitas rumah-rumahnya,” jelas dia.

4. Guru Tak Lagi Menumpang

Pasangan suami istri Haris Munandar dan Neni Kartini tak bisa menyembunyikan rasa syukur setelah akhirnya memiliki rumah sendiri melalui program rumah bersubsidi yang direalisasikan Presiden Prabowo Subianto.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191049//presiden_prabowo_subianto-dL3n_large.jpeg
Prabowo: Petugas Bekerja Siang Malam Hadapi Bencana, Tantangan Kita Hadapi Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/340/3191041//pedagang_kopi_keliling_sanah_maimunah-xCbn_large.png
Kisah Tukang Kopi Keliling yang Kini Punya Rumah Berkat Program Rumah Subsidi Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191039//presiden_prabowo_subianto-eloz_large.jpeg
Momen Prabowo Duduk Bersebelahan dengan ART dan Tukang Seblak di Serah Terima Rumah Subsidi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191017//prabowo-PJYw_large.jpg
Prabowo ke Menteri: Jangan Setia ke Prabowo, Setia kepada Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/470/3191014//prabowo-QnKp_large.png
Resmikan Akad Massal 50.030 Rumah Subsidi, Prabowo ke Pengembang: Perbaiki Kualitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191012//prabowo-ydKv_large.jpg
Prabowo: Jangan Mark-up Gila-gilaan, Hentikan Segala Bentuk Tipu-Menipu!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement