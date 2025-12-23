Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Menkop Dukung KPBS Pangalengan Produksi Susu UHT dan Masuk MBG

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |10:10 WIB
Menkop Dukung KPBS Pangalengan Produksi Susu UHT dan Masuk MBG
Menkop Dukung KPBS Pangalengan Produksi Susu UHT dan Masuk MBG (Foto: Dokumentasi Kementerian Koperasi)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendukung langkah Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan masuk ke sektor Industri Pengolahan Susu (IPS) memproduksi susu UHT, bukan hanya produk susu pasteurisasi. 

Dengan demikian, KPBS Pangalengan bisa memperluas peran dalam ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan Menkop saat melakukan kunjungan kerja ke KPBS Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (22/12/2025).

"Saya berharap teknologi pasteurisasi di sini bisa dikembangkan dengan membangun line pabrik baru untuk memproduksi susu UHT," kata Ferry dalam keterangannya.

Dalam kunjungannya itu, Ferry juga menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama antara KPBS Pangalengan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jayabaya 2 tentang pengadaan susu pasteurisasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penandatanganan perjanjian kerja sama antara KPBS Pangalengan dengan Kopdes Merah Putih Margamulya tentang pelatihan koperasi.

Dia menjelaskan, produk susu UHT dan pasteurisasi dari KPBS Pangalengan akan dijual di seluruh gerai milik Kopdes Merah Putih seluruh Indonesia. 

"Untuk keperluan industri UHT ini, saya juga pastikan LPDB Koperasi siap membantu bila KPBS Pangalengan membutuhkan tambahan pembiayaan," ujar dia.

Dia menambahkan, selama ini industri pengolahan susu di Indonesia mendapatkan bahan bakunya dari impor susu bubuk skim, yang memang diperbolehkan masuk karena ada aturannya. Namun, saat ini, peraturan menteri tersebut sudah tidak ada lagi. 

"Bila koperasi mampu membangun industri pengolahan susu, maka akan menyerap produk susu dari peternak sapi perah kita. Saya pastikan impor susu bubuk skim akan kita larang, karena itu akan mematikan para peternak sapi perah," ungkap dia.

Bahkan, lanjut Ferry, seharusnya Indonesia terus meningkatkan jumlah populasi sapi perah yang amat dibutuhkan para peternak. "Kita akan dukung program pemerintah untuk menambah populasi sapi perah dan kemudian akan dukung advokasinya untuk menghambat masuknya susu bubuk skim impor," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/320/3191015/koperasi-rfx5_large.jpg
PMO Kopdes Merah Putih Disiapkan Jadi Lokomotif Ekonomi Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186299/purbaya-ZUDj_large.jpg
Purbaya: Dana Desa Rp40 Triliun Dialokasikan untuk Cicil Kopdes Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185783/kopdes-oi6x_large.png
DJP Ungkap 79.182 Kopdes Merah Sudah Punya NPWP, Terdaftar di Coretax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/455/3185300/biomassa-lKFb_large.jpg
Koperasi Akan Pasok Biomassa ke Pembangkit Listrik PLN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3184937/menkop_ferry_raih_anugerah_apn_2025-cGUa_large.jpg
Kemenkop Raih Anugerah Penggerak Inovasi APN 2025, Menteri Ferry: Kita Kembalikan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184763/menkop_ferry-xapq_large.jpg
Perkuat Kopdes Merah Putih, Menkop Bakal Akuisisi Bank Koperasi 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement