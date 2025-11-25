Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

DJP Ungkap 79.182 Kopdes Merah Sudah Punya NPWP, Terdaftar di Coretax

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |14:15 WIB
DJP Ungkap 79.182 Kopdes Merah Sudah Punya NPWP, Terdaftar di Coretax
DJP Ungkap 79.182 Kopdes Merah Sudah Punya NPWP, Terdaftar di Coretax
JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat kemajuan signifikan dalam kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) oleh Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih berbadan hukum melalui sistem inti administrasi perpajakan yang baru, Coretax.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto melaporkan bahwa hingga November 2025, sebanyak 79.812 Koperasi Merah Putih berbadan hukum telah memiliki NPWP di platform Coretax. Jumlah ini setara dengan 95,6 persen dari total 82.797 koperasi berbadan hukum yang ada.

“Ada pun yang kami layani dan sudah terdaftar dan memiliki NPWP di Coretax kami tercatat 95,6 persen atau dalam angka nominal 79.182 Koperasi Merah Putih berbadan hukum,” kata Bimo saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (24/11/2025).

Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif dari Kementerian Koperasi (Kemenkop) yang diluncurkan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional, dengan target ambisius membentuk 80.000 koperasi guna memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan.

Sementara itu, Coretax adalah Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang baru diluncurkan oleh DJP untuk mengotomatisasi dan mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan.

 

